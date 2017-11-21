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21 Kasım 2017 14:26

Kocamaz: “Şehit ailelerimize destek olmak boynumuzun borcu”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, şehit ailelerine destek olmanın yerel yönetim görevi olmaktan çok insanlık görevi olduğunu belirterek, “Şehit ailelerimize destek olmak boynumuzun borcu” dedi.

Kocamaz: “Şehit ailelerimize destek olmak boynumuzun borcu”

21 Kasım 2017 14:26


Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Mersin Şubesi yöneticileri ile şehit aileleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Kocamaz’ı ziyaret ederek, şehit ailelerine olan desteklerinden ve hizmetlerinden dolayı teşekkür ettiler.


Şehit alilerini makamında ağırlayan başkan Kocamaz, “Keşke bu terör olayları bitse de gençlerimiz heba olmasa. Çok zor, ateş düştüğü yeri yakıyor. Biz yerel yönetim, inandığımız değerler ve insanlık görevimiz olarak üstümüze düşen görevi yapmaya çalışıyoruz. Ama hiçbir şey giden canı geri getirmiyor. Bunun bilincindeyiz. Allah sizlere sabır versin” diye konuştu.


Vatan için can veren kahraman şehitlerin ailelerine desteklerini hiç bir zaman esirgemeyeceklerinin altını çizen Kocamaz, “Mukadderat diyoruz. Allah’tan gelen bir kadere inancımız var. O da olmasa bu işin içinden çıkma şansımız hiç yok. Her şehit haberi aldığımızda söyleyecek söz de bulamıyoruz. Şehitlerin hepsi bu memleketin çocuğu. Şehit olanlar hepimizin şehidi. Acıyı bizden daha çok aileler yaşıyor. Allah sabır versin. Ama hep birlikte birbirimize sahip çıkacağız. Dayanışma içerisine gireceğiz. Üzüntüler paylaşıldıkça azalır. Sevinçler paylaşıldıkça çoğalır. Bize düşen ne varsa bundan sonra da yapmaya hazırız. Biz bunu bir insanlık görevi olarak görüyoruz. Gönül hiçbir vatan evladımızın gencecik yaşta kara toprağın bağrına düşmesine razı olmasa da verdiğimiz hizmetlerin bizim boynumuzun borcu olduğunun bilinmesini istiyorum. Tüm şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet, sizlere ve tüm şehit ailelerine sabırlar diliyorum” şeklinde konuştu.


Başkan Kocamaz’ın ilk günden itibaren yanlarında olduğunu belirten şehit aileleri ve Türkiye Harp Malulü Gazileri Şehit Dul Yetimleri Derneği Mersin Şube Başkanı Cengiz Sevinç ise destekleri için Kocamaz ve ekibine teşekkür etti.




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