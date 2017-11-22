Büyükşehir Belediye Başkanı Kocamaz, 3 Aralık’ta koşulacak Mersin Maratonu’nun tanıtımını İstanbul’da yaptı. İstanbul’da düzenlenen basın toplantısında, ulusal basın mensuplarıyla bir araya gelen Kocamaz’a, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar da eşlik etti.

“Binlerce sporsever, hoşgörü, barış ve kardeşlik için Mersin’de buluşacak”

Uluslararası Mersin Maratonu henüz iki yıldır düzenleniyor olmasına rağmen Avrupa’nın en iyi maratonları arasında yerini aldığını söyleyen Başkan Kocamaz, “Uluslararası Mersin Maratonu için her yıl bir tema belirliyoruz. Geçtiğimiz yıl Demokrasi Şehitleri anısına Mersin’e Koş Mersin’de Koş sloganıyla düzenlediğimiz Uluslararası Mersin Maratonu için bu yıl hoşgörü, barış ve kardeşlik temasını belirledik. Dünyanın pek çok ülkesinden yüzlerce sporcu ve halk koşusuna katılacak binlerce sporsever hoşgörü, barış ve kardeşlik için Mersin’de buluşacak, yeryüzü cenneti Mersin’de insanlık değerleri için ter dökecek” dedi.

“Hedefimiz Altın Kategori”

Farklı millet, din, dil ve medeniyete mensup on binlerce insanın Mersin’de bir araya gelerek, maratonda yarışacağını vurgulayan Kocamaz, maratonun koşu güzergahının, Mersin’in doğa, tarih, kültür ve turizm değerlerinden yola çıkılarak belirlendiğini ifade etti. Maratonun, katılımcı sporculara benzersiz bir koşu ve yarışma deneyimi sunacağını dile getiren Kocamaz, “Dünyanın dört bir yanından gelecek olan yarışmacılar, kış mevsiminin tam ortasında ılıman bir iklim, düz bir zemin, tarih ile doğanın iç içe girdiği muhteşem bir ortamda yarışma keyfini yaşayacaklar. Türkiye’nin en iyi maraton parkuruna sahibiz. Daha iyi dereceler hedefleyen tüm sporcularımızı bu parkura mücadele etmeye bekliyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak Avrupa Atletizm Birliği’nden 5 yıldız derecesi alarak Avrupa’nın en iyi maratonları arasında yer alan Uluslararası Mersin Maratonu’nu bir adım daha öteye taşımak amacıyla yine Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği’nin (IAAF) Yol Yarışları Kategorizasyonu’nda verdiği Bronz Kategori’nin kriterlerini yerine getiriyoruz. Bundan sonraki hedefimiz ise Altın Kategori olacak” diye konuştu.

“Maratona 37 bin kişi kayıt yaptırdı”

Uluslararası Mersin Maratonu’na katılımın her geçen yıl katlanarak arttığını, bu yılki hedefin halk koşusu dahil 50 bin kişiyi aynı amaç etrafında Mersin’de buluşturmak olduğunu vurgulayan Kocamaz, bu sayıya zorlanmadan ulaşacaklarını kaydeden Kocamaz, “Geçtiğimiz yıl düzenlediğimiz 2. Uluslararası Mersin Maratonu’na 27 bin kişi kayıt yaptırırken, 3 Aralık tarihinde düzenleyeceğimiz 3. Uluslararası Mersin Maratonu’na kayıt yapan kişi sayısı şimdiden 37 binlere ulaşmıştır. Ayrıca kategorilerde dağıttığımız toplam 155 bin 550 TL’lik para ödülünü bu yıl iki katına çıkarıyoruz” dedi.

“Gelin sizler de elinizi taşın altına koyun”

Mersin’in markalaşma stratejisi adına sponsorun gerekliliğine işaret eden Kocamaz, “Bizler bu yolda sponsoru finansal bir destek olarak değil, organizasyon kalitesini zirveye çıkartacak itici güç olarak görüyoruz. Sponsorlar için her şeyimiz hazır. Bir milyonu aşkın Mersinlinin spora, kente ve Türkiye’ye aşkını temsilen ben buradayım ve çağrı yapıyorum. Gelin sizler de elinizi taşın altına koyun. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak sorumluluğumuzu en iyi şekilde yerine getirerek, Mersin’imizin ve Türkiye’mizin değerlerini, sporcu misafirlerimize ve sizlerin aracılığıyla dünya spor camiasına en iyi şekilde tanıtacağımızdan eminim” ifadelerini kullandı.