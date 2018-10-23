Kocamaz: "Vatandaş talep ettiği sürece hizmete devam edeceğiz"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, vatandaşın bu son yaşanan bir aylık süreç içerisinde gerçekten kafasının karışık olduğunu belirterek, "Halka hizmeti Hakk'a hizmet bildik. 25 yıl çeyrek asır. Gerçekten kolay değil ama bu vatandaş bizden hizmet talep ettiği sürece biz de bu vatandaşımıza hizmet vermeye devam edeceğiz” dedi.

Kocamaz, 'Muhtarlar Buluşması' etkinlikleri kapsamında Anamur, Bozyazı, Aydıncık, Gülnar, Mut, Silifke ve Erdemli ilçelerinin muhtarları ile bir araya geldi. Ulukışla'nın Çiftehan Köyünde gerçekleştirilen etkinlikte Başkan Kocamaz, Büyükşehir Belediyesinin dört buçuk yıl boyunca hayata geçirmiş olduğu hizmetleri anlattı.

“Yaptığımız iş kutsal”

Kocamaz, gala gecesinde gerçekleştirdiği konuşmasında, “Hepimiz halkımıza, milletimize hizmet etme şerefine nail olmuş insanlarız. Peygamberimizin de belirttiği gibi ‘İnsanların en hayırlısı, insanlara en faydalı olandır.' Dolayısıyla yaptığımız iş kutsal. Bizler memlekete ve halkımıza hizmet ederken gerçekten haz duyuyoruz, zevk alıyoruz. Ortaya çıkan eserler, insanların toplum adına olan taleplerini yerine getirmemiz, Allah razı olsun cümlesine neden olmamız gerçekten bize moral veriyor” ifadelerini kullandı.

“Cumhuriyet tarihi boyunca hayata geçirilmemiş birçok proje hayata geçirildi”

Mersin'in tarihin derinliklerinden günümüze gelene kadar birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını kaydeden Kocamaz, “Mersin dinlerin, dillerin ve medeniyetlerin buluşma noktası. Tarih boyunca hep cazibe merkezi olmuş. Halen de bu cazibe merkezi özelliğini sürdüren çok stratejik, çok önemli ve herkesin de gözü üstünde olduğu bir kent. Geçen dört buçuk yıllık süre içerisinde Allah nasip etti ve cumhuriyet tarihi boyunca hayata geçirilmemiş birçok proje hayata geçirildi. Gerçekten eskiden 300 metre, 500 metre asfalt yaptırabilmek için özellikle kırsaldaki muhtarlarımız siyasetçilerin etrafında dönerdi, onlardan destek isterlerdi. Şayet o 300 metre asfaltı yaptırabilirse o siyasetçiyi çağırır, davul-zurna ile karşılar ziyafetler verirdi. Allah'a çok şükür o günler geride kaldı. 30 Mart 2014 öncesi sizlerin yanına gelip

desteklerinizi talep ettiğimizde bir iddia ile yola çıkmıştık. Yolsuz ve susuz yerleşim birimi bırakmayacağız demiştik. Çok şükür ki Allah'tan bir engel olmadığı sürece her yere suyu ve yolu ulaştırdık. Yaklaşık 5 bin 500 kilometre sadece kırsalda asfalt hayata geçirdik. Çok şükür bugün gittiğimiz her yerde artık ürettiğimiz ürünler tozdan kurtuldu. Hanımefendiler tozdan, çamurdan kurtuldu ve çamaşırı daha az yıkayacak. Bugünlere gönül rahatlığı ile geldik” diye konuştu.

“Biz ömrü mücadele ile geçen Yörük çocuğu bir Türk milliyetçisiyiz”

Bu dört buçuk yıllık süre içerisinde hem ülkede hem de Mersin'de birçok hadisenin yaşandığını dile getiren Kocamaz, şöyle devam etti; "Bunların en önemlisi de 15 Temmuz hain darbe girişimi. Bu darbe girişiminden sonra hain FETÖ'nün kripto elemanları belediyemizin üzerine de kumpas kurdu ve bir çok arkadaşımız maalesef göz altına alındı, cezaevine konuldu. 8 ay yatan arkadaşlarımız oldu. Ama Allah'a çok şükür ki gerçek ortaya çıktı ve onların suçsuzluğu da mahkeme tarafından tescil edildi. O zaman da söyledik biz ömrü mücadele ile geçen Yörük çocuğu bir Türk milliyetçisiyiz demiştik. Bu belediyede Apo'cu da olmaz, FETÖ'cü de diye sonuna kadar, avazımız çıktı kadar bağırmıştık ve netice de söylediklerimizin hepsi gerçekleşti. Arkadaşlarımız da beraat ettiler. Bir kısmı şu anda göreve başlamış durumda. Bir kısmı da halen o dosyaların incelenip bu beraat kararı işe birlikte göreve dönmeyi bekliyor.”

30 Mart 2014 tarihinden itibaren Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin görev alanının 22 kat arttığından da söz eden Kocamaz, "Bölgemiz insanlık tarihi ile yaşıt. İnsan nerede yaşar? Yiyeceğin suyun olduğu yerde yaşar. Yaşadığımız bölge çok özel. Cenab-ı Allah her türlü nimeti bizlere bu topraklarda bahşetmiş, yetiştirebiliyoruz. Dolayısıyla sadece Mersin'i değil Türkiye'yi hatta dünyayı doyurmanın gayreti içerisindeyiz” dedi.

“Devraldığımız belediye çukurda bir belediyeydi”

Büyükşehir Belediyesi'nin dört buçuk yıldır hayata geçirmiş olduğu hizmetlerden de bahseden Kocamaz, “Geçtiğimiz dört buçuk yıllık süre içerisinde gerçekten çok farkındalık oluştu Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde. Devraldığımız belediye çok sıkıntılı bir belediyeydi. Hatta sıfırda bile değil, çukurda bir belediyeydi. Biz o belediyeyi çukurdan alıp bugünkü konumuna getirdik. Biz 30 Mart'ta sadece merkezdeki büyükşehir belediyesini değil, Mersin'in tamamındaki tüm belediyelerin yaklaşık yüzde 85'lik bir hizmetini de devraldık” diye konuştu.

“Mersin'de daha yapacak çok işimiz var”

Yılların ihmalinin dört buçuk yıl içerisinde tamamen ortadan kaldırılmasının mümkün olmadığını dile getiren Kocamaz, “Mersin'de daha yapacak çok işimiz var. Mersin'in önü bundan sonra açık. Sizlerle bu dört buçuk yıllık süre içerisinde uyum içinde çalıştık.

Zaman zaman muhtarlarımız haklı olarak kendi bölgelerindeki problemlerin bir an evvel tamamlanmasını istiyor. Ama takdir edersiniz ki, bu kadar geniş bir alanda bütün problemleri bir anda çözme şansımız yok. Onun için sizlerden zaman zaman sabır diledik. Sabredelim, görelim Mevla'm neyler, neylerse güzel eyler dedik. Mersin bugün geldiğimiz noktada gerçekten dağıyla, taşıyla, ovasıyla, deniziyle artık yaşanabilir bir kent haline geldi. Biz istiyoruz ki bu yolculuğumuz bundan sonra da uyum içerisinde barış, sevgi, kardeşlik, huzur ve hoşgörü içerisinde devam etsin” ifadelerini kullandı.

“Vatandaş bizden talep ettiği sürece biz de bu vatandaşımıza hizmet vermeye devam edeceğiz”

Vatandaşın bu son yaşanan bir aylık süreç içerisinde gerçekten kafasının karışık olduğunu belirten Kocamaz, "Partili, partisiz, hangi siyasi partiden, hangi görüşten, hangi düşünceden, hangi inançtan olursa olsun insanlar Mersin'de yakalanan bu barış ve huzur ortamının devam etmesini talep ediyor. Elbette biz de bu kadar insanlarımızın ısrarını, taleplerini boşa çıkaracak değiliz. İnşallah 30 Mart'tan sonra da sizlerle birlikte Mersin'in tüm bölgelerine hizmet etmeye devam edeceğiz. Çok şükür Allah kimseyi itibardan düşürmesin. Bugüne kadar demek ki, vatandaşlarımızla çok iyi diyalog kurmuşuz. Herkes bu gönül köprüsünün devam etmesini talep ediyor. Zaten biz geçmişten bu yana bir mücadele adamıyız. 1980 öncesinden bu günlere elimizi, kolumuzu sallayarak gelmedik. Hep mücadele ettik. Hep vatan dedik. Millet dedik, bayrak dedik. Bu halka hizmete Hakk'a hizmet bildik. 25 yıl çeyrek asır. Gerçekten kolay değil ama bu vatandaş bizden hizmet talep ettiği sürece biz de bu vatandaşımıza hizmet vermeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Muhtarlar verilen gala yemeğinin ardından gerçekleştirilen mini konser ile doyasıya eğlenme fırsatı buldular.