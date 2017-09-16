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16 Eylül 2017 14:07

Kocamaz, yeni eğitim-öğretim yılında başarılar diledi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, 2017-2018 eğitim-öğretim yılının öğrencilere, ailelerine ve öğretmenlere hayırlı uğurlu olmasını dileyerek, “Eğitimi en öncelikli konu olarak görmek durumundayız” dedi.

Kocamaz, yeni eğitim-öğretim yılında başarılar diledi

16 Eylül 2017 14:07


Başkan kocamaz, yeni eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Mesajında, kalkınmanın; milli, çağdaş ve güçlü bir milli eğitim konusu olduğunu vurgulayın Kocamaz, bir ülkenin en sağlam, hatta en kısa kalkınma yolunun eğitimden geçtiğine dikkat çekti. Her milletin, çocuklarını ve gençliğini, kendi temel değerleri içinde görmek, yetiştirmek ve gelecek asırlara hazırlamak istediğini belirten Kocamaz, “Çocuklarına ve gençlerine gerekli eğitimi veremeyen, onları özlediği gibi yetiştiremeyen bir millet, asla hür ve bağımsız olamaz. Milli ve manevi değerlere bağlı, beden ve ruh sağlığı yerinde, güçlü ve başarılı bir eğitim ve öğretimle çağın standartlarına göre yetişmiş bir nesil, milli varlığımızın en büyük teminatı olacaktır. Millet olarak vatanımız ve devletimizle birlikte sonsuza kadar yaşamak ve gelecek yüzyıllarda da kendi kimliğimizle var olmak istiyorsak eğitimi en öncelikli konu olarak görmek durumundayız. ‘En büyük savaş, cahilliğe karşı yapılan savaştır’ diyen cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği hedeflerden sapmadan, ülkemizi muasır medeniyet seviyesine ulaştırmak için çalışmalıyız. Eğitimin, hem milli hem de çağdaş olmak zorunda olduğunu unutmadan, yeni nesillerimizi buna göre yetiştirmek zorundayız. Yaşamak isteyen hiçbir millet, eğitimin milli karakterini inkar ve ihmal edemez. Bu noktada eğitimin en önemli fonksiyonlarından biri de milli kültürü geliştirmek ve genç nesillere aktarmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle başta öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve ailelerine mutlu, huzurlu, sağlıklı ve başarılı bir eğitim ve öğretim yılı diliyorum” dedi.




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