Kocamaz, Zabıta Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajında, zabıta mesleğinin ilke, özveri ve dürüstlüğün simgesi olduğunu ifade etti. Kocamaz, "Yaptığı uygulama ve denetimlerle vatandaşlarımızın esenliği için, güvenli, sağlıklı ve düzenli bir yaşam alanı hazırlayan Mersin Büyükşehir Belediye Zabıtası, kentsel gelişimimize de katkı sağlayan önemli bir birimimizdir. Görevleri gereği belediyemizin gören gözü, işiten kulağı olan Zabıta Teşkilatımız, belediye ile vatandaşlarımız arasında köprü vazifesi görmektedir. Zabıta Daire Başkanlığımız, bütün personeli ile vatandaşın karşısında değil, vatandaşın yanında ve onun hizmetindedir. Her geçen gün hizmet kalitesini artıran ve personel yapısını sürekli dinamik tutan bir anlayış ile 7 gün 24 saat çalışan Mersin Büyükşehir Belediye Zabıtası, vatandaşın; sağlıklı, huzurlu ve güvenli bir ortamda yaşaması için çalışmaktadır. Zabıta Haftası vesilesiyle bugüne kadar yaptıkları fedakarca çalışmalardan dolayı başta Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Teşkilatımızı ve ülkemizin dört bir yanında vatandaşların huzur ve sağlığı için görevini özverili bir şekilde sürdüren tüm zabıta teşkilatımızın Zabıta Haftasını kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum" dedi.