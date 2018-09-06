Kocasından işkence gören kadın boşanıyor

, cezaevinde bulunan eşine boşanma davası da açtı. İkinci celsesi görülen davada Gündüz Y. ve tanıklarını dinleyen mahkeme, karşı tarafı dinlemek için duruşmayı 24 Ekim’e erteledi.

17 Aralık 2017 tarihinde merkez Toroslar ilçesi Halkkent Mahallesi’nde meydana gelen olayda, iddiaya göre uyuşturucu suçundan hükümlü olduğu için cezasının son 1 yılını açık cezaevinde geçiren Düzgün Ali Y., izinli olarak geldiği evde 10 yıllık eşi ve öz amcasının kızı olan Gündüz Y. ve akrabalarıyla bir süre sohbet etti. Misafirlerin evden ayrılmasının ardından çift arasında tartışma çıktı. Bu sırada karısına önce tokat atan, ardından kemerle vuran koca, kadının üzerine sobanın üstündeki sıcak suyu döktü. Bunun üzerine acı çeken ve bağıran kadının ağzını, elini ve ayaklarını koli bandıyla bantlayan koca, bir süre daha şiddete devam etti. Yaşanan bu korkunç olaya 8 yaşındaki kız çocuğu E.Y. de şahit oldu. Sabaha kadar süren işkencenin ardından çocuğu okula götürmek için evden ayrılan Gündüz Y., kızıyla birlikte okula gitti. Genç kadın burada okulun hizmetlisinin telefonundan polisi arayarak yardım istedi. Gündüz Y., polisteki ifadesinin ardından Mersin Şehir Hastanesine kaldırılarak yanık ünitesinde tedavi gördü. Düzgün Ali Y. ise gözaltına alındıktan sonra yeniden cezaevine gönderildi.

İşkence gören kadın eşine boşanma davası da açtı

Olayla ilgili 28 Haziran 2018’de Mersin 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde ilk duruşma görüldü. Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devam etmesine, dosyanın ise ağır ceza mahkemesine gönderilmesine karar verdi. Bugün de Gündüz Y.’nin açtığı boşanma davasının ikinci celsesi görüldü. 5. Aile Mahkemesi’ndeki duruşmada Gündüz Y. ve tanıklar dinlendi. Mahkeme heyeti karşı tarafın da dinlenmesi için duruşmayı 24 Ekim 2018’e erteledi.

Mahkeme çıkışı açıklamalarda bulunan avukat Şerife Arıcı Yıldız, bugün müvekkili Gündüz Y.’nin, Düzgün Ali Y. hakkında açmış olduğu boşanma davasının ilk celsesinin görüldüğünü söyledi. Geçen yıl 17 Aralık’da müvekkili Gündüz Y.’nin eşi tarafından işkence edilerek, hayatına kastedildiğini vurgulayan Yıldız, "Bu sebeple eşi hakkında savcılığa müracaatımız oldu. Dosya resen de takip ediyoruz. İlk ağır ceza mahkemesinde dava açıldı. Ağır ceza mahkemesi olayı kasten yaralama şeklinde değerlendirerek asliye ceza mahkemesine gönderdi. Geçtiğimiz günlerde asliye ceza mahkemesinde yapılan yargılama da eylemin kasten yaralama değil adam öldürmeye teşebbüs olduğunun değerlendirmesi sonucunda yeniden görevsizlik kararı verilerek ağır ceza mahkemesine gönderilmesine karar verildi. Böylece 2 mahkeme arasında bir görev uyuşmazlığı ortaya çıktı. Bunu istinaf mahkemesi çözecek. Biz bunun yanında boşanma davası da açtık. Bugün onun 5. Aile Mahkemesinde 2. duruşması görüldü. Bu mahkemede bizim tanıklarımız dinlendi. Davalı tanıkların gelmemesi nedeniyle duruşma ertelendi. Bir sonraki duruşma da davalı tanıkları dinlenecek. Muhtemelen o duruşmada ya da ertesinde kararın çıkmasını bekliyoruz. Büyük ihtimalle de boşanmayla sonuçlanmasını bekliyoruz" dedi.