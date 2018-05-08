Kök hücre bağışı hayat kurtarıyor

Saltuk Buğra Özcanlı, Kızılay’ın en önemli çalışmalarından birinin kök hücre nakli olduğunu vurgulayarak, "Sadece 3 tüp kan örneği vererek, kök hücre bağışçısı adayı olabilirsiniz. Şu anda 300 binin üzerinde kök hücre bağışçı adayımız var. Bu çalışma başladığı günden bugüne kadar nakil sayımız, yani kanserden, lösemiden kurtarılan hasta sayımızı 600’ü geçti" dedi.

Kan bağışlarıyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Özcanlı, Türk Kızılay’ı olarak tüm Türkiye’nin kan ve kan ürünü ihtiyaçlarını tamamen karşılamaya çalıştıklarını söyledi. 2017 yılını başarıyla kapattıklarını kaydeden Özcanlı, "2018 yılında da hedefimize emin adımlarla devam ediyoruz. Bu yıl Mersin’de hedefimiz 72 bin ünite kan bağışı almak ve hastanelere bunları sevk etmek. Geçen yıl olan 68 bin üniteyi başarıyla aldık, hastanelere bunları verdik. Bu yılda 72 bin doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Kan kaynağı sadece insan olan, hiçbir şekilde üretilmeyen, hayati sıvı, hayati ilaç. O yüzden kan bağışçısına, insana ihtiyacımız var. İnsanın olduğu her yerde Türk Kızılay’ını artık görebilirsiniz. Hedefimiz büyük, hedefimiz fazla. Bütün hastanelerin, hastaların mağdur olmaması için çalışma yapıyoruz. Kızılay’ın tırlarını, otobüslerini, kan alma evlerini, araçlarını, çadırlarını Mersin’in birçok noktasında gece gündüz demeden görebilirsiniz" diye konuştu.

"Ramazan ayında bu yılda inşallah sıkıntı çekmeyeceğiz"

Ramazan ayının artık yaklaştığının altının çizen Özcanlı, "Bu ayda ne yaparsak yapalım ister istemez yüzde 30, yüzde 40 oranında bir kan bağışı oranı düşüklüğü oluyor. Ancak bu ayda kan ihtiyacı azalmıyor. Şu an bizim planımız Ramazan başlayıncaya kadar kan depolarımızı fazlasıyla doldurup, Ramazan’da sıkıntı çekmemek. Tabi Ramazan’da da çalışmalarımız yine sürecek. Her ne kadar kan bağışı oruç bozmasa da uzun süre açlık, susuzluk ve sıcağın etkisiyle Ramazan ayında kan bağışçılarını rahatsız etmemek için oruç tutan vatandaşlarımızdan gündüz vakti kan almayı çok uygun görmüyoruz. Bu amaçla Mersin’in bütün ilçelerinde büyük camilerde gecenin geç vakitlerine kadar kan bağışı almaya devam edeceğiz. İnşallah geçen yıl olduğu gibi bu yılda Ramazan’da ne kadar kan bağışı azalırsa azalsın hiçbir sıkıntı çekmeden, hiçbir şekilde kana ihtiyaç duyulmadan bu ayı atlatacağız. Önümüzdeki sıcak yaz ayları var. Sıcakta insanları bulmak çok zor oluyor. Bizde yaz aylarında tatil yerlerinde, yaylalarda kan bağışı topluyoruz. Çok şükür ki yazın büyük bir sıkıntı çekmiyoruz" şeklinde konuştu.

"Beyaz kan insanları hayatta tutuyor"

Kırmızı kan bağışının yanında vatandaşlar tarafından beyaz kan olarak bilinen aferez trombosit kan bağışını da aldıklarını vurgulayan Özcanlı, "Kanser hastalarımız, lösemi hastalarımız bu beyaz kan düşüklüğünde, yokluğunda hayati tehlikeye girebiliyor. O yüzden bu kana çok fazla ihtiyaç var. Bu kanın alımı aslında zor değil sadece biraz diğer kan bağışına oranla süresi uzun. Kesinlikle bağışçılarımızı rahatsız etmeyen bir uygulama. Bağış öncesinde zaten biz gerekli tetkikleri yapıyoruz. Eğer kişi uygunsa beyaz kan bağışı alıyoruz. Zaten vücut aldığımız trombositleri 48 saat içinde yerine getiriyor. Yani bağışçımıza hiçbir zarar vermeden 48 saat sonra hiç vermemiş gibi tekrardan trombositler vücut tarafından üretiliyor. Tam kan bağışını erkekler yılda 4 kere, kadınlar 3 kere verebiliyorlar. Beyaz kan bağışı ise normalde 48 saat arayla bile yapılabilir ama biz düzenli bağışçılarımızı hem yormamak hem sıkmamak adına 15 günde bir, yılda 24 defa bize beyaz kan bağışında bulunabilirler" ifadelerini kullandı.

"Kök hücre nakliyle kanserli, lösemili hastalar hayata dönüyor"

Kızılay’ın şu anda yaptığı en önemli çalışmalardan birinin de kök hücre nakli olduğuna dikkat çeken Özcanlı, "Bu kök hücre artık kan yoluyla, yani normal kan bağışı alır gibi insanların kanından kök hücreler alınıp, lösemili hastalara, kanserli hastalara normal kan verir gibi veriyoruz. Bu şekilde hastalara can oluyoruz, şifa oluyoruz ve hayatlarının kurtulmasına vesile oluyoruz. Kök hücre bağışı 2014 yılında başlayan bir proje. Şu anda 300 bini aşkın kök hücre bağışçısı adayımız var. Son 3,5 yıldır nakil sayımız yani kanserden, lösemiden kurtulan hasta sayımızı 600’ü geçti. Bu sayı hızla da artmaya devam ediyor. Kan bağışı gibi kök hücre bağışı da bizler için çok çok değerli. Bu bağış için 18 ile 50 yaş arası kişilerin sadece bilinçli bir şekilde Kızılay bürolarına gelip bu konuda bilgi almalarını istiyoruz. Sadece 3 tüp kan örneği vererek, kök hücre bağışçısı adayı olabiliyorlar. Bu kişiler uzun yıllar bizim kök hücre havuzumuzda bekletilip, uygun olduğu taktirde kök hücre nakli içinde kan verebiliyorlar" dedi.