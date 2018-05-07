Koluna korkuluk demiri saplandı

Acı içinde kalan çocuğu, itfaiye ekipleri yaralı olarak kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, ailesiyle çarşıya gelen 10 yaşındaki Kerim Tazegül, adliye binası önündeki korkulukta yürümek istedi. Bir süre korkulukta yürüyen Tazegül’ün ayağı birden kayarak, düştü. Koluna demir korkuluk saplanan küçük çocuğu, ailesi ve çevredekiler kurtarmaya çalıştı. Başarılı olamayan vatandaşlar itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, önce çocuğun kolunu sabitlemek için sargı beziyle sardı. Ardından demiri alttan kesen ekipler, demirle birlikte çocuğu sedyeye bindirdi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.