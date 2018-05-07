Diğer
Kategoriler
07 Mayıs 2018 16:58

Koluna korkuluk demiri saplandı

Mersin’de adliye binasının önündeki korkulukta yürürken ayağı kayan 10 yaşındaki çocuğun koluna demir çubuk saplandı.

Koluna korkuluk demiri saplandı

07 Mayıs 2018 16:58

Acı içinde kalan çocuğu, itfaiye ekipleri yaralı olarak kurtardı.


Edinilen bilgiye göre, ailesiyle çarşıya gelen 10 yaşındaki Kerim Tazegül, adliye binası önündeki korkulukta yürümek istedi. Bir süre korkulukta yürüyen Tazegül’ün ayağı birden kayarak, düştü. Koluna demir korkuluk saplanan küçük çocuğu, ailesi ve çevredekiler kurtarmaya çalıştı. Başarılı olamayan vatandaşlar itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, önce çocuğun kolunu sabitlemek için sargı beziyle sardı. Ardından demiri alttan kesen ekipler, demirle birlikte çocuğu sedyeye bindirdi.


Ambulansla hastaneye kaldırılan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MERSİN HABERLERİ
MERSİN HAVA DURUMU
27
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç