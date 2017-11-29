Komedyen, ameliyatında bile güldürdü

Ekranların fenomen haline gelen programlarından Yetenek Sizsiniz’de 2013 yılında komedi gösterileriyle finale kadar çıkan ve şu anda profesyonel olarak müzik yapan Turgay Polat, Medical Park Tarsus Hastanesi’nde tüp mide ameliyatı oldu. Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Erdal Cücük’ün gerçekleştirdiği ameliyatın ardından 3 gün hastanede kalan Turgay Polat, neşesi ve yaptığı başarılı taklitlerle kendisiyle ilgilenen sağlıkçıları kırdı geçirdi.

Şarkı söylemekte zorlanıyordu

Almanya’nın Ulm kentinde yaşayan, aslında inşaat mühendisi olan ancak grubuyla birlikte profesyonel olarak müzik yapan 162 kiloluk Turgay Polat, son 10 yıldır mücadele ettiği obezite nedeniyle nefes darlığı ve şarkı söylerken zorlanma gibi sorunları yaşamaya başladı. Diyet ve sporla kilolarından kurtulamayan evli ve 2 çocuk babası Polat, tüp mide ameliyatına karar verdi ve Mersin’in Tarsus ilçesindeki Medical Park Hastanesi’ne geldi. Turgay Polat’ın ameliyatını, Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Erdal Cücük ve ekibi yaptı.

Efsanelerin sesiyle konuştu

Ameliyat sonrası hastanede 3 gün kalan Turgay Polat, doktorunun yanı sıra kendisiyle ilgilenen, ilaçlarını veren, tansiyonunu ölçen ve ziyaretine gelen sağlıkçılara, yaptığı taklitlerle keyifli dakikalar yaşattı. Kemal Sunal, Şener Şen, Kadir İnanır, Bülent Ersoy ve Recep İvedik gibi efsane olmuş sanatçılar ve karakterlerin seslerini taklit ederek konuşan Polat, esprileriyle personelleri neşelendirdi.

Daha komik olacağım

Hastanede kaldığı süre boyunca taklitleriyle etrafına neşe saçan Turgay Polat, katıldığı yarışma ve birkaç televizyon çalışmasından sonra komediye ara verdiğini belirtti. Polat, “Kilolarım yüzünden taklitleri yapmakta, şarkı söylemekte çok zorlanıyordum. Sahnede nefesim daralıyor, ter içinde kalıyordum. İzleyicinin karşısında giyecek kıyafet bulmak bile büyük sıkıntıydı. Zayıflayarak bu sorunları atlattığımda, sanat hayatımda daha başarılı olacağımı, hatta daha komik olacağımı düşünüyorum” dedi.