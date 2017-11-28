Komisyoncu katipleri izin haklarını istiyor

Dernek Başkanı Bedii Evcimen, "2016 yılından beri Danıştay’da görülen davamızın bir an önce sonuçlandırılmasını ve bu mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz" dedi.

Mersin Gazeteciler Cemiyeti’nde (MGC) bir araya gelen dernek üyesi katipler, basın açıklaması yaparak izin haklarını istediler. Burada üyeler adına konuşan Dernek Başkanı Bedii Evcimen, ağır şartlar altında çalıştıklarını söyledi. Katipler olarak yıllardır yasalarda olmasına rağmen hafta sonu tatilini yapamadıklarını kaydeden Evcimen, "Mersin Komisyoncular Derneği tarafından bu hakkımız gasp edilmektedir. Yıllardır günde 15 saat ve haftanın 7 günü çalışıyoruz. Hiçbir sosyal yaşantımız yok. Gecenin saat 03.00’ünde başlayıp, akşamın 18.00’ine kadar çalışıyoruz. Artık çocuklarımızın yüzüne hasret kaldık. Bunun üzerine arkadaşlarla birleşerek dernek kurduk" diye konuştu.

Dernek olarak yasalarda var olan haklarını almak için müracaatta bulunduklarını ifade eden Evcimen, "Müracaat üzerine bağlı bulunduğumuz İşletim ve İştirakler Daire Başkanlığı, toptancı halinde bulunan değişik meslek gruplarına bağlı 9 dernek ile görüşmeler yapıp hafta sonu tatilinin hangi gün olması için görüş ve öneriler aldı. Yapılan görüşmeler sonucunda 6 dernek pazar, 2 dernek cumartesi, bir dernek ise tatil olmasın yönünde görüş bildirdi. Tepki ve şikayetlerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanlığı referandum yapma kararı aldı. Yapılan referandumda 100 kişi pazar günü, 18 kişi ise cumartesi günü tatil olması yönünde oy kullanmıştır. Büyükşehir Belediye Meclisi de pazar gününün tatil olması yönünde karar çıkarmıştır" şeklinde konuştu.

Mersin Komisyoncular Derneği’nin bu kararı mahkemeye taşıdığını söyleyen Evcimen, "Mersin 1. İdari Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı almıştır. Bunun üzerine Büyükşehir Belediyesi Adana Bölge Mahkamesi’ne bu konuda itiraz etmiş ve itiraz da kabul edilmiştir. Fakat komisyoncular derneği bu sefer de dernek olarak aynı mahkemeye itiraz etmiş ve aynı idari mahkemesi Büyükşehir Belediye Başkanlığının yaptığı itirazı reddetmiştir. Yani aynı davada mahkeme iki ayrı karar vererek akıllarda soru işareti bırakmıştır. Şu an 2016 yılından beri davamız Danıştay’da görülüyor. İlgili makamların bu konuya hassasiyet gösterip, gerekli işlemleri bir an önce başlatıp bu mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.