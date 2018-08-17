Diğer
Kategoriler
17 Ağustos 2018 09:48

Kontrolden çıkan kamyon kayalara çarptı: 2 yaralı

Mersin’in Erdemli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan kamyon kayalara çarptı: 2 yaralı

17 Ağustos 2018 09:48


Edinilen bilgiye göre, kaza ilçeye bağlı Kösereli Mahallesi Devrent mevkisinde meydana geldi. Ayrancı’dan Erdemli istikametinde rampa aşağı ilerleyen 63 K 7134 plakalı gübre yüklü kamyon, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki kayalığa çarptı. Kamyonun sürücüsü ile kabininde bulunan 1 kişi, gübre ve toprak altında kaldı. Kazayı fark eden vatandaşların yardımıyla kurtarılan yaralılar, ambulansla Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Bilinç kaybı yaşayan sürücü ve yolcunun isminin belirlenmesi için çalışma sürerken, kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MERSİN HABERLERİ
MERSİN HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Cuma
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    34°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç