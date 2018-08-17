Kontrolden çıkan kamyon kayalara çarptı: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, kaza ilçeye bağlı Kösereli Mahallesi Devrent mevkisinde meydana geldi. Ayrancı’dan Erdemli istikametinde rampa aşağı ilerleyen 63 K 7134 plakalı gübre yüklü kamyon, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki kayalığa çarptı. Kamyonun sürücüsü ile kabininde bulunan 1 kişi, gübre ve toprak altında kaldı. Kazayı fark eden vatandaşların yardımıyla kurtarılan yaralılar, ambulansla Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bilinç kaybı yaşayan sürücü ve yolcunun isminin belirlenmesi için çalışma sürerken, kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.