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22 Haziran 2017 10:12

Kooperatif başkanı bıçaklandı

Mersin’in Mut ilçesi S.

Kooperatif başkanı bıçaklandı

22 Haziran 2017 10:12

S. 87 Nolu Özmut Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Kadir Avcı bıçaklandı.


Olay, Mersin Büyükşehir Belediyesi Mut Sebze ve Meyve Halinde meydana geldi. İddiaya göre, Başkan Kadir Avcı, aralarında husumet bulunan Kadir I., ve çocukları tarafından bıçaklandı. Vücudunun çeşitli yerlerinden 7 bıçak darbesi alarak yaralanan Başkan Kadir Avcı, olay yerindeki vatandaşların haber vermesi üzerine gelen 112 acil servis ekiplerince Mut Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olaydan sonra zanlılar ifadeleri alınmak üzere polis karakoluna götürüldü.


Başkan Kadir Avcı verdiği ifadesinde, "Kahvaltı yapıyordum. Bir anda Kadir I. yanıma geldi önce bana küfredip yumruk vurdu ve üzerime çöktü. Ali ve Umut I. isimli çocuklarına vurun bıçağı demesi üzerine çocukları tarafından vücudumun 7 yerinden bıçak darbesi aldım. Ondan sonrasını hatırlamıyorum" dedi.


Olayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.




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