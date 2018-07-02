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02 Temmuz 2018 13:34

Köpeğin cansız bedeni kilometrelerce sürüklendi

Mersin’in Anamur ilçesinde bir kamyonda zincirle bağlı vaziyette taşınan kangal cinsi köpek, kasadan aşağı atlayınca kilometrelerce sürüklenerek öldü.

Köpeğin cansız bedeni kilometrelerce sürüklendi

02 Temmuz 2018 13:34

Köpeğin cansız halde aracın arkasında sürüklenirken görüntüsü kameralara yansıdı. Vatandaşlar tarafından durdurulan sürücü gözaltına alınırken, araçta bulunan diğer hayvanlar da barınağa götürüldü.


Anamur Hayvanları Koruma Derneği, olayla ilgili olarak yaptığı açıklamada, köpeğin ihmalkârlık sonucu öldüğünü belirterek, “Standart dışında hayvan taşıma sonucunda bir kangal, kamyondan atlamış ve bağlı olduğu zincire asılı kalarak can vermiştir. Üyelerimizin ihbarı sayesinde araç durdurulmuş olup jandarma, bölge trafik amirliği ve ilçe gıda tarım ve hayvancılık müdürlüğüne haber verilmiştir. Kamyonda 13 adet, yasaklı ırk olmayan, karneli ve sahipli köpek tespit edilmiştir. Bölge veteriner hekimlerimizden ricamız üzerine, muayeneleri yapılmış ve sağlıklı oldukları gözlemlenmiştir. Taşıma, standart dışı olduğu için nakil uygun hale getirilene kadar geçecek süreçte köpekler Tekmen geçici rehabilitasyon ve hayvan bakım evinde misafir edilecektir. Kaybedilen can için gerekli cezanın verilmesinin ve hayvanların gidecekleri yere sağlıklı ve güvenli bir şekilde ulaştırılması tarafımızca takip edilecektir. Kamuoyuna ve tüm yaşam hakkı savunucusu dostlarımıza duyurulur” ifadelerine yer verildi.




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