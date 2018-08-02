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02 Ağustos 2018 12:37

Koray Ünlü Mersin İdmanyurdu’nda

Bu sezon Süper Amatör Lig’de mücadele edecek olan Mersin İdmanyurdu’nda transfer çalışmaları sürüyor.

Koray Ünlü Mersin İdmanyurdu’nda

02 Ağustos 2018 12:37

Kırmızı-Lacivertli ekip geçtiğimiz yıl Yenişehirspor’da forma giyen Koray Ünlü’yü 1 yıllığına transfer etti.


Mersin Büyükşehir Belediyesi Spor Tesisleri’nde düzenlenen imza töreninde konuşan Mersin İdman Yurdu Kulüp Başkanı Halil Türer, transfer çalışmalarının hız kesmeden devam edeceğini söyledi. Özellikle kentte top koşturan isimlerle anlaştıklarını kaydeden Türer, "Amatör ligde mücadele eden oyuncularımızla anlaşıyoruz. Hem kendilerini iyi tanıyor hem de potansiyellerini biliyoruz. Bu yüzden transferlerimizin çoğu kenttin takımlarında mücadele eden futbolcular oldu" dedi.


Takımın eski günlerine dönmesi için çaba harcadıklarını ifade eden Türer, yeni transfer Koray Ünlü’nün takıma katkı sağlayacak potansiyele sahip bir sporcu olduğunu kaydetti.


Kırmızı-Lacivertli ekiple 1 yıllık sözleşme imzalayan Ünlü ise yaşadığı şehrin takımında ter dökeceğini için mutlu olduğunu belirterek, yeni sezonda takımı adına elinden gelenin en iyisini yapmak için mücadele edeceğini söyledi.




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