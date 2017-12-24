Bir otelde düzenlenen etkinlikte kadınları, Mersin Valisi Ali İhsan Su’nun eşi Zeliha Su’da yalnız bırakmadı. Yaklaşık 100 koruyucu ailesi yakının katıldığı etkinliğe Zeliha Su’nun yanı sıra Mersin Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Recep Bozkuş, İl Gönül Elçileri Koordinatörü Mustafa Sarı, Mersin Yazarlar Derneği Başkanı Rüştü Aydın ile çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Korucuyu ailesi kadınlar ve çocuklar etkinlikte doyasıya eğlendi. Etkinlikte konuşan Su, kendisine gösterilen ilgiden dolayı katılımcılara teşekkür etti.

Gönül Elçileri ve Koruyucu Aile Derneği Başkanı Mehmet Satıcıoğlu, katılımlarında dolayı Zeliha Su’ya ve koruyucu ailesi kadınlara teşekkür etti. Satıcıoğlu, toplumsal kalkınmada gönül elçileri projesi kapsamında benzer etkinliklerin süreceğini kaydetti.