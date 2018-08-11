Koşarak geldikleri camiden ödüllerle ayrıldılar

Kurs sonunda Mersin İl Müftüsü Dr. Şaban Kondi’nin de katılımıyla düzenlenen törende öğrencilere ödülleri takdim edildi. Kurs süresince öğrendikleri duaları okuyup, ilahileri seslendiren 65 öğrenci katılımcılardan büyük alkış aldı.

Bağımsız Diyanet Sen Genel Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Kocahasanlı Yeni Cami İmam Hatibi Ali Köse, bu yıl kursa katılan 65 öğrencinin yaz tatillerini camiye gelerek değerlendirdiğini belirtti. Ali Köse, "Çocuklarımız tatillerinde koşarak geldikleri camiden, bugün ödüllerle mutlu olarak ayrılacak. Çocuklarımız kurs süresince büyük gayret gösterdiler, ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. Gönlümüzde bütün çocuklarımız başarılı oldu. Dolayısıyla bütün öğrencilerimize çeşitli hediyeler takdim edeceğiz. Onların Kur’an sevincine destek olan ailelerimizi ve esnaflarımıza ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

Mersin Müftüsü Dr.Şaban Kondi ve İlçe Müftü Vekili Şeref Dindoruk, cami imam hatibi Ali Köse’ye, din görevlileri Ercan Polat ve Aysun Polat’a teşekkür etti. İl Müftüsü Kondi ise yaptığı konuşmada, "Kursa devam eden bütün çocuklarımızı kutluyorum. Yaz döneminde bu çocuklarımız boş gezmemiş, doğru dini bilgiyi aynı zamanda sevgi ve şefkat yuvası camilerimizden almışlardır. Bu yavrularımızın asıl hediyesi cennet, ailelerinin asıl hediyesi cennettir" diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol tarafından öğrencilere 5 Cumhuriyet altını, 3 bisiklet, tablet ve çeşitli hediyeler takdim edildi. Öğrenciler hediyelerle büyük mutluluk yaşadı.