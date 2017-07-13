Koşu bandında uyuşturucu kaçakçılığı

Edinilen bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisi alınan kamyoneti takibe aldı. Merkez Mezitli ilçesinde bir süre takip ettikleri araca operasyon düzenleyen polis, biri Suriye uyruklu 2 kişiyi gözaltına alırken, aracın kasasında yüklü bulunan iki adet koşu bandını incelemek üzere emniyet müdürlüğüne götürdü.

Emniyet Müdürlüğünde sökülen koşu bantlarının içerisinde yapılan aramada, tahta kısımlarına yapılan zulalarda pipetler içerisine yerleştirilmiş halde 40 bin adet captagon uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyet yetkilileri, uyuşturucu hapların Suudi Arabistan’a gönderileceğinin tahmin edildiğini belirtirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.