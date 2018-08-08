Köy çocuklarının traktör havuzunda seyyar serinlik keyfi

İlkel şartlarda yapılan makinenin ürettiği köpükle serinleyen çocuklar, eğlencenin tadını çıkartıyor.

Bükdeğirmeni köyünden Mustafa Yasin Bulut, kızı Zeynep’in deniz sevdası nedeniyle traktör kasasını gezici havuz yaptı. Geçimini çiftçilikle sağlayan ve sürekli tarlada çalıştığı için kızının denize gitme isteğini yerine getiremeyen Bulut, traktör kasasını havuz yapıp hem kızına hem de köydeki diğer çocuklara yüzme imkanı sundu.

Gerek köy içerisinde gerekse tarlaya giderken kullandıkları traktörün kasasını havuza çevirip “gezici havuz” adını verdikleri seyyar yüzme havuzunda ise çocuklar hem yüzüp hem de ilkel şartlarda yapılan makineden sıkılan köpükle gönüllerince eğleniyorlar.

Mustafa Yasin Bulut, yaptığı açıklamada, geçimini çiftçilikle sağladığı için günün neredeyse tamamını tarlada geçirdiğini, bu nedenle de denizi çok seven kızı Zeynep’i yılda ancak 1-2 defa denize götürebildiğini kaydetti.

Kızının gözü önünde güvenle yüzebileceği bir çare aradığını ve traktör kasasını yüzme havuzuna çevirmeye karar verdiğini ifade eden Bulut, “Kızım traktör kasasındaki yapay havuzda gönlünce yüzmeye başladı. Ona köyümüzdeki diğer çocuklar da eşlik edince tüm çocuklar gönüllerince eğlendiler. Biz de işlerimizin yoğunluğu nedeniyle denize götüremediğimiz çocuklarımızın ayağına denizi getirmiş olduk. Tarlaya, bağ, bahçeye giderken kullandığımız traktörün kasasında yaptığımız bu havuza da gezici havuz adını verdik. Böylelikle sıcaktan bunalan çocuklarımız güvenli bir şekilde her gün sanki denizdeymiş gibi yüzüp serinliyor ve gönüllerince eğleniyorlar” dedi.

Ayşe Kıcalı ise çocuklarına böyle bir imkanı sunan Bulut’a teşekkür ettiğini, onun bu fikri sayesinde çocuklarının güvenli bir şekilde yüzüp eğlenebildiklerini belirtti.

Hasan Hüseyin Say da çocuklarının traktör havuzda gönüllerince eğlenmelerinin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, “Komşumuzun traktör havuz fikri sayesinde çocuklarımız gönüllerince eğleniyorlar. Çocuklar mutlu olunca bizde mutlu oluyoruz” dedi.