Köy seyirlik turnesi sona erdi

Mersin’in merkeze en uzak mahallesini bile tiyatroyla buluşturmak adına yola çıkan Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları ekibi, bir ay boyunca köy seyirlik oyunu turnelerini devam ettirdi. Tüm ilçelerde 7’den 70’e herkesin ilgi ile izlediği köy seyirlik oyunu, mahalleliler tarafından yoğun ilgi gördü. Hayatında hiç tiyatroya gitme imkanı bulamamış vatandaşların ve çocukların dört gözle beklediği Büyükşehir’in tiyatro turnesi son olarak Silifkeli vatandaşlarla buluştu. Köy meydanını dolduran kalabalık tiyatro ekibi sayesinde eğlenceli bir akşam yaşarken, tiyatro oyununu ayaklarına kadar getiren Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz’a teşekkürlerini ilettiler. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi gezici kütüphanesinin de eşlik ettiği etkinliklerde, tiyatroyu izlemeye gelen çocuklara kitap hediye edildi.

Şahmurlu Mahallesi’nden Ahmet Doğan, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz’a teşekkürlerini ileterek, “Daha önce buralarda böyle bir şey görmemiştik. Gençliğimde tiyatroya gitmiştim ama buralara kadar böyle bir hizmet gelmemişti. Allah Başkanımızdan razı olsun, bizler çok memnun olduk” dedi.

Çocukları ile birlikte köy meydanına tiyatro izlemeye gelen Ören Mahallesi sakinlerinden Hasibe Can ise, “Köyümüzde ben daha önce böyle bir hizmet görmedim. Daha önce de hiç tiyatroya gitmemiştim. Çok beğendik, çocuklar çok eğleniyor. Başkanımıza da çok teşekkür ediyoruz, sağ olsun” ifadelerini kullandı.

Gülnar’da perde diyen tiyatro ekibi, 20-21 Temmuz tarihlerinde Bozyazı Dereköy Mahallesi ve Bozağacı Yaylası, 22 Temmuz Aydıncık Duruhan Mahallesi, 24 Temmuz Akdeniz Parmakkurdu Mahallesinde, 25-27 Temmuz tarihleri arasında Tarsus’ta Keşli, Taşçalı ve Böğrüeğri’de sahne aldı. Ekip, 28-29 Temmuz’da Çamlıyayla Darıpınarı ve Sarıkavak mahalleleri, 31 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arası Toroslar Kızılkaya, Kavaklıpınar, Höyük Alanı Yaylası, Yavca, Karboğazı ve Yüksekoluk mahalleleri, 7-9 Ağustos arası Gülnar Zeyne, Çukurasma ve Yarmasu mahallelerinde vatandaşlarla buluştu. Turne 10-12 Ağustos tarihleri arası Mut Çukurbağ, Çömelek ve Karacoğlan mahalleleri, 14 ve 15 Ağustos’ta Erdemli ilçesi Yağda ve Sorgun mahallelerinde devam edip, 16 Ağustos tarihinde Silifke İlçesi Sarıaydın Mahallesi’nde ve 17 Ağustos’ta da Silifke’nin Ören mahallesinde son buldu.