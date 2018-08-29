Köylerarası Futbol Turnuvası’nın finali 1 Eylül’de yapılacak

’sini düzenlediği ve 44 köy takımının mücadele ettiği ’Köylerarası Geleneksel Futbol Turnuvası’nın finali 1 Eylül Cumartesi günü oynanacak.

Ayvagediği Mahallesi Futbol Sahasında saat 17.00’de Arpaçsakarlar ve Tırtar mahalleleri arasında düzenlenecek olan final maçının öncesinde Gözne ve Burhan mahalleleri arasındaki üçüncülük maçı ve ardından şöhretler karması müsabakası yapılacak.

Final maçının sonrasında yapılacak ödül töreninde ise ilk 3’e giren ekiplere kupa ve madalya, gol kralına, en iyi kaleciye, en iyi kaptana, en iyi kenar yöneticisine ve en centilmen takıma da ödüller verilecek.

Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, geleneksel olarak düzenledikleri turnuva ile köyler arasındaki dayanışma ve kaynaşmanın daha da arttığına dikkat çekerek, tüm sporseverleri 1 Eylül Cumartesi günü Ayvagediği Mahallesi Futbol Sahasında gerçekleştirecekleri karşılaşmalara davet etti.

Sporun, barış, kardeşlik ve dostluk olduğunu belirten Tuna, bu turnuvanın köyler arasındaki birlik ve beraberliğin sağlanması noktasında büyük katkı sunduğunu söyledi.

Turnuvanın, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Türkiye’de örnek gösterilen bir organizasyon haline geldiğine vurgu yapan Başkan Tuna, “Birinci olmak, ikinci olmak hedeftir ama önemli olan buraya gelip o özgüveni gösterip sahaya çıkmaktır. Gençlerimizin gelip müsabakalara katılması, çocuklarımızın ve kadınlarımızın maçları izlemesi, her hafta sonu köy kahvelerinde maçların kritiğinin yapılması bu turnuvanın önemini ve sürdürülebilir bir organizasyon olduğunu göstermektedir. Turnuvaya katılan tüm takımlarımıza teşekkür ediyor, finale kalan takımlarımıza da başarılar diliyorum” dedi.