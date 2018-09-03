Köylerarası Futbol Turnuvası’nın kazananı Arpaçsakarlar oldu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda başlatılan turnuvanın final müsabakaları da sona erdi. Normal süresi 1-1 biten maçta penaltı atışları sonucu rakibi Tırtar’ı 5-3 mağlup eden Arpaçsakarlar şampiyonluğu elde etti. Ayvagediği Mahallesi’ndeki futbol sahasında oynanan final müsabakası öncesinde 3’üncülük ve şöhretler karması maçları yapıldı. 3’üncülük maçında Gözne ve Burhan Mahalleleri karşı karşıya geldi. Burhan’ı 4-1 mağlup eden Gözne turnuvanın üçüncüsü oldu. Final müsabakası öncesinde konuşma yapan Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, sporun birleştirici bir güç olduğunu belirterek, 11 yıldır düzenledikleri Köylerarası Futbol Turnuvası ile de köyler arasındaki dayanışmanın, diyaloğun ve dostluğun daha da güçlendiği vurguladı.

"Turnuvada 558 gol atıldı"

Turnuvaların her yıl artan bir katılımla gerçekleştirdiklerini kaydeden Tuna, "11 yıldır bu turnuvayı düzenlemek emek ve sabır işidir. Turnuvamızın başlamasını ve final müsabakasını da özellikle özel gün ve haftalara denk getiriyoruz. Bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda başlattığımız ve 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında finalini oynattığımız turnuvamıza 44 köy takımımız iştirak etti. 118 maçın oynandığı ve toplamda 558 golün atıldığı turnuvamız güzel ve centilmence geçen maçlara sahne oldu.Köylerde birlik ve beraberliğin artmasına, köyler arasında ise dayanışma, kaynaşma ve dostluğun pekişmesine vesile olduğuna tanık olduk" dedi.

"Turnuva amatör kulüp hocaları tarafından da izlendi"

Turnuva ile gençlerin de spor anlamında önünü açmayı amaçladıklarını belirten Tuna, "Bu maçları amatör spor kulüplerinin hocaları ve başkanları da izliyorlar. İçinde ayağı topa yakışan gençlerimizi Türk futboluna kazandırabilmek adına biz de bu turnuvadan iki futbolcuyu Toroslar Belediyespora dahil etmiştik. Bu tesislerimizde gençlerimizin yeteneklerini ortaya koymalarını sağlıyoruz. Bir milletin geleceğe umutla bakabilmesinin tek yolu gençlerini iyi yetiştirmekten geçer. Biz sadece futbolda değil sporun her branşında insanlarımızın spor yapacağı tesisleri kazandırdık. Amacımız, gençlerimizin hangi branşta spor yapmak istiyorlarsa o anlamda alt yapısı olan bir Toroslar Belediyesi oluşturmaya çalıştık" ifadelerini kullandı.