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27 Şubat 2018 15:25

Köylüler 98 yıl önceki "Kurtuluşa Yürüyüşü" canlandırdı

Kurtuluş Savaşı yıllarında Mersin’i işgalden kurtarmak amacıyla Erdemli Güzeloluk’tan yola çıkıp İçel Kuva-i Milliye Fedai Müfrezeleri saflarında savaşa katılanların anısına 98 yıl önceki ’Kurtuluşa Yürüyüş’ canlandırıldı.

Köylüler 98 yıl önceki

27 Şubat 2018 15:25


Mersin’de köylüler tıpkı 98 yıl önceki gibi ellerine sancak ve silahları alıp temsili olarak yola koyuldu. Erdemli ilçesi Güzeloluk ve Sorgun köylerinde gerçekleştirilen etkinliklere Erdemli Kaymakamı Avni Kula, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Araştırmacı Tarihçi emekli öğretmen Ahmet Refik Erdem ile vatandaşlar katıldı. Bayraklarla süslenen köyde vatandaşlar 98 yıl önceki olayı aynı heyecanla yaşamaya çalıştı.


Törende konuşan Erdemli Kaymakamı Avni Kula, "Bu vatan için bin yıldır çok bedeller ödedik. Hep savaşlar, oyunlar, ekonomik, siyasi, kültürel. Dün oldu, bugün de devam ediyor, yarın da olacak. Türk milleti birlik ve beraberlik içerisinde bütün varlığını ortaya koyarak, canını hiç çekinmeden feda ederek aziz vatanımızı hep korudu. Bunun tarihte de sayısız örnekleri var" dedi.


Mustafa Kemal Atatürk’ün "Toros Dağları’na bakınız, eğer orada bir tek Yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tütüyorsa, şunu çok iyi biliniz ki bu dünyada hiçbir güç ve kuvvet asla bizi yenemez" sözünü hatırlatan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu da, "Büyük kurtarıcının övgüsüne mashar olan bu asil milletin evlatları, Yörükler, ellerine geçirdikleri kazmayı, küreği, sapanı, dolma tüfekle birlikte bu memleketi aslı düşman istilasına uğratmamışlar. Biz onlarla ne kadar gurur duysak azdır. Biz de onların torunları olarak şartlar ne olursa olsun, kanımız, canımız pahasına, onlardan emanet aldığımız bu kutsalı, kıyamete kadar, hür, özgür, Türk ve Müslüman yurdu olarak kalabilmesi için mücadelemizi sürdüreceğiz" diye konuştu.


Araştırmacı tarihçi emekli öğretmen Ahmet Refik Erdem, 98 yıl önce yaşananlarla ilgili vatandaşlara bilgi verdi, ardından da sancak teslimi töreni yapıldı.


Törenin ardından köylüler ellerinde sancakla birlikte 98 yıl önceki yürüyüşü canlandırdı. Güzeloluk’ta başlayıp Sorgun’da tamamlanan etkinlikler şiir ve savaş yıllarını anlatan oyunla tamamlandı.




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