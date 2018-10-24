Külünk: "Türkiye'siz bir dünya sistemi asla inşa edilemez"

AK Parti Siyasi Erdem ve Etik Kurulu Üyesi Metin Külünk, Türkiye'nin zor bir coğrafyada bulunduğunu vurgulayarak, "Endişe etmeyin, ümitsiz olmayın, asla da soğukkanlılığınızı kaybetmeyiz. Türkiye'siz bir dünya sistemi asla inşa edilemez" dedi.

Mersin Muhtarlar Derneği tarafından Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen 'Liyakat ve Siyaset' konulu konferansa katılan Külünk, dünyanın gözünün Doğu Akdeniz'de olduğunu ifade ederek, Mersin'in bu nedenle önemli bir kent olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin zor bir coğrafyada bulunduğunu ve bu coğrafyada bulunmanın bir bedelinin olduğunu söyleyen Külünk, "Bu bedel ödenmeden bu coğrafyada millet olarak da devlet olarak da bekanızı sürdüremezsiniz. Anadolu sıradan bir toprak parçası değildir. Anadolu, toprak parçası olarak insanlığın vicdanının kesişme noktasıdır" ifadelerini kullandı.

Son dönemde yaşanan tüm gelişmelerin soğuk kanlılıkla ve sükunetle karşılanması gerektiğine işaret eden Külünk, dünya sistemindeki güç şekillenmesinin, ancak Türkiye'nin nerede duracağıyla kendi dengesini bulabileceğini söyledi. O nedenle bu topraklarda devlet ve millet olmanın kolay olmadığını vurgulayan Külünk, "Yaşadığımız sıkıntılar, içerisinden geçtiğimiz bu zorlu yolların temel sebebi coğrafyamızın bize biçtiği kaderden dolayıdır. Endişe etmeyin, ümitsiz olmayın, asla da soğukkanlılığınızı kaybetmeyiz. Türkiye'siz bir dünya sistemi asla inşa edilemez. Yeni dünya düzenin de güç şekillenmesinin belirlenmesinin adresi Türkiye olduğu için Türkiye üzerinde büyük hesaplaşmalar var" diye konuştu.

Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk ve Mersin Muhtarlar Derneği Başkanı Ergün Ünlü'nün de katıldığı programda, 15 Temmuz gecesini anlatan belgesel izlendi.