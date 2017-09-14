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14 Eylül 2017 11:25

Kumbaralar bu sefer para için değil, doğa için yapıldı

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, vatandaşları çevre konusunda bilinçlendirme çalışmalarına devam ediyor.

Kumbaralar bu sefer para için değil, doğa için yapıldı

14 Eylül 2017 11:25

İlçenin çeşitli yerlerine ‘Atık pet, şişe toplama kumbaraları’ yerleştiren Mezitli Belediyesi, geri dönüşüm sistemini ilçenin genelinde yaygınlaştırmayı hedefliyor.


Mezitli Belediyesi çevre bilincini arttırmak ve geri dönüşüm sistemini yaygınlaştırmak adına yeni bir çalışmaya imza attı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO) ile birlikte yapılan çalışmalar kapsamında ‘Atık Pet Şişe Toplama Kumbaraları’ yerleştirildi. İlçenin en işlek bölgelerine, park ve caddelere kurulan kumbaralar görüntüsüyle de vatandaşların ilgisini çekiyor. Dekoratif pet şişesi görünümünde olan ve üzerinde ‘Dönüşüm Seninle Başlar’ sloganının yer aldığı kumbaralar, şimdiden vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde kullanılmaya başlandı.


Ambalaj atıkları konusunda konutlarda yapılan bilgilendirme toplantıları haricinde okullarda çalışmalar yapıldığını dile getiren Belediye Başkanı Neşet Tarhan, "İlçemizde aylık ortalama 900 ton ambalaj atık geri dönüştürülerek ekonomiye kazandırılıyor. Bunun dışında evsel atıklarla beraber katı atık düzenli depolama tesisine gönderilen ambalaj atığı miktarı toplam evsel atığın yüzde 27’si kadarına tekabül ediyor. Bu da aylık ortalama bin 200 ton ambalaj atığının ekonomiye geri dönmediği anlamına geliyor. Bunun bilincinde olduğumuz için Temizlik İşleri Müdürlüğümüz ile birlikte ambalaj atıkları konusunda ciddi adımlar atıyoruz” dedi.


Ambalaj atıkların çöp olmadığını ve ayrı ayrı toplanmaları gerektiğini vurgulayan Tarhan, “İlçemiz geneline ‘Atık pet, şişe toplama kumbaraları’ yerleştirdik. Çevre bilincini arttırmak amacıyla üzerinde çeşitli uyarıların bulunduğu atık kumbaraları Mezitli’nin birçok bölgesinde görebilirsiniz. Ambalaj atıklarınızın, evsel atıklardan ayrı toplanmasını ve belediyemiz geri dönüşüm sistemine verilmesine tüm vatandaşlarımızın katkılarını bekliyoruz. Vatandaşlarımız bu konuda Temizlik İşleri Müdürlüğümüz 0324 481 22 24 numaralı telefonundan taleplerini iletebilirler" şeklinde konuştu.




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