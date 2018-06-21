’Küresel sokak ekonomisi’ Mersin’de masaya yatırıldı

Doç. Dr. Osman Sirkeci, sokak ekonomisi içerisinde yer alan ve toplumda dışlanma güdüsüyle bakılan bir çok mesleğin aslında dünyada önemli bir ekonomik güç haline geldiğini söyledi.

Mersin’de Roman Hakları ve Araştırma Merkezi’nde bir araya gelen akademisyen ve sivil toplum örgütü temsilcileri, ’küresel sokak ekonomisi’ konusunu görüştü. Küresel sokak ekonomisi konusunda başta Hindistan ve Malta ile bazı Avrupa ülkelerinde akademik çalışmaları bulunan Doç. Dr. Osman Sirkeci, sokak ekonomisinin artık dünyanın küresel anlamda önemli bir ekonomik gücü haline geldiğini belirtti. Bu nedenle sokak ekonomisi içerisinde yer alan ve toplumda dışlanma güdüsüyle bakılan bir çok mesleğin aslında dünyada önemli bir ekonomik güç oluşturduğunu kaydeden Sirkeci, bunların çoğunlukla kayıt dışı olduğunu, kayıtlara ulaşıldıkça küresel bir güç olduğunun ortaya çıktığını anlattı. Bu konuda resmi kayıtların çok sağlıklı olamasa bile gerçeği yansıttığının altını çizen Sirkeci, günlük hayatta işportacı, dilenci, çöpçü, pazarcı gibi bilinen sektörlerin kayıt dışı kalmalarına karşılık, kendi içlerinde alanlar ve sektörler oluşturduklarını kaydetti. Türkiye ve dünyada bu konunun önemli bir sorun olmaya devam ettiğini belirten Sirkeci, ancak Hindistan’ın bu sorunu büyük ölçüde çözdüğünü ifade etti.

Toplantıda, sokak ekonomisinin mutlaka kayıt altına alınması gerektiği görüşüne varan katılımcılar, bu konuda projeler üretilerek kamuoyu ile paylaşılması gerektiğini ifade ettiler.