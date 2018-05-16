Kurgusal Duruşma Yarışmasına katılan stajyer avukatlara belge

’si düzenlenen 2018 yılı ‘Avukat Stajyerleri Türkiye Kurgusal Duruşma Yarışması’nda Mersin Barosu’nu temsil eden stajyer avukatlara, katılım belgesi verildi.

Stajyer avukatlar Oğuzhan Yüksel, Muhammed Bilal Kurtbeyoğlu, Ayşe Büşra Kateroğlu ve Ceren Yürekli’ye katılım belgelerini veren Mersin Barosu Başkan Vekili Gazi Özdemir, bu yarışmaya katılan stajyer avukatların önemli bir tecrübe elde ettiklerini söyledi. Özdemir, "Kurgusal Duruşma Yarışmasına önem veriyoruz. Mesleki gelişim için önemli bir fırsat, önemli bir çalışmadır. Yarışmada baromuzu temsil eden stajyer avukatlarımız, çok emek vererek özveriyle çalıştılar. Yarışmaya katılan genç meslektaşlarımız, öz güven konusunda mesleğe bir adım önde başlayacak" dedi.