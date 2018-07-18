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18 Temmuz 2018 22:07

Kurtarılan mülteciler Silifke’de konaklayacak

KKTC ile Taşucu arasındaki uluslararası sularda batan mülteci gemisinden kurtarılan 102 kişi sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Silifke’de konaklayacak.

Kurtarılan mülteciler Silifke’de konaklayacak

18 Temmuz 2018 22:07

Hayatını kaybeden 19 kişi ise Adana Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.


Edinilen bilgiye göre, KKTC’nin Karpuz Yarımadası Yeni Erenköy sahili açıklarında, uluslararası sularda Suriyeli mültecileri taşıyan tekne battı. Türkiye ve KKTC’’den ekiplerin müdahale ettiği tekneden 103 kişi sağ olarak kurtarılırken, 18 mültecinin cesedine ulaşıldı. Kurtarılan mültecilerden durumu ağır olan 1 kişi helikopter ile Kıbrıs’a götürülürken, diğer yaralı 102 kişi ise Silifke Seka Limanı’na getirildi. Ayrıca hayatını kaybeden 19 kişi de Sahil Güvenlik botlarıyla limana getirildi.



Mülteciler geceyi Silifke’de geçirecek


Yaralı olanlara ilk müdahale limanda kurulan mini hastanede yapılırken 27 kişi ise Silifke Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Diğer mülteciler ise bölgeye kurulan yemek çadırında yemek yediler. Ayrıca ıslanan ve üşüyen mültecilere battaniyeler dağıtıldı. Hayatını kaybeden 19 kişi ise limanda yapılan ilk otopsinin ardından cenaze nakil araçlarıyla Adana Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.


Olayla ilgili soruşturma sürerken, sağ kurtarılan 102 kişi geceyi Taşucu Lisesi Yurdunda geçirecek. Ayrıca denizde arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.




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