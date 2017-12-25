Kurtuluş kupası briç ve satranç turnuvaları sona erdi

yıldönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen satranç ve briç turnuvaları sona erdi.

Belediye tesislerinde Zeka Satranç Kulübü işbirliği ile düzenlenen "Tarsus’un Kurtuluşu Geleneksel 11. Satranç Turnuvası"nda, 7-8 yaş kategorisinde birinci Göktuğ İlhami Özen, ikinci Ege Arkan, üçüncü Rüzgar Uygar Arslan, 12 yaş ve altı birincisi, Yusuf Çağan Türkmen, ikincisi Ahmet Polat Eren, üçüncüsü Şahin Taha, Açık kategori birincisi Meilis Annaberdiyev, ikincisi Eren Gani Ererdem, üçüncüsü Alpago Mustafa Gülsoy, 7-8 yaş en iyi yerel birincisi Doğa Doğanoğlu, ikincisi Rüzgar Uygar Arslan, üçüncüsü Ecesu Kaya, 12 yaş ve altı en iyi yerel birincisi Doğa Doğanoğlu, ikinci Deniz Akgün, üçüncü Elif Kaya, Açık kategorisi en iyi yerel birincisi Doğan Yiğit Aladağ, ikincisi Sertaç Altuğ, üçüncü Veli Emir Mut, kategorisi birincisi Gökhan Türkmen, ikincisi Ufuk Adıgüzel, üçüncüsü Emir Mut oldular.

Tarsus Belediyesi ve Tarsus Briç Spor Kulübü işbirliğiyle düzenlenen kurtuluş turnuvasında ise Doğu Batı birincisi İbrahim Teke, Mustafa Özgür, Kuzey Güneye birincisi Mustafa Öğüten, Hasan Yiğit, Doğu Batı ikincisi Halil Sayın, Fikret Ak, Kuzey Güney ikincisi Miray Baysal, Üzeyir Varol, Doğu Batı üçüncüsü Melih Daham, Salim Yenil, kuzey güney üçüncüsü Tuyfik Gürkan, Atilla Arikan, Senior Ahmet Yaz Şamilkosar, Mix Dilek İçgören, Ziya Aksan, Bayan Canan Adıgüzel, Neşe Serin oldular.