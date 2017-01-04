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04 Ocak 2017 12:19

Kurtuluş Kupası’nın sahibi Büyükşehir Belediyesi oldu

Kurtuluş Kupası’nın sahibi Büyükşehir Belediyesi oldu

04 Ocak 2017 12:19

Mersin’in düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen Kurumlar Arası Futbol Turnuvası’nın sahibi yine Mersin Büyükşehir Belediyesi oldu.
Toroslar Belediyesi tarafından bu yıl 10.’su düzenlenen 3 Ocak Kurtuluş Kupası Kurumlar Arası Futbol Turnuvası’nın final karşılaşması oynandı. Final karşılaşmasında Mersin Üniversitesi ile mücadele eden Mersin Büyükşehir Belediyesi, 2-0’lık galibiyeti ile son üç yılın şampiyonu unvanına kavuştu.
Mersin genelinde 31 kurum takımının katıldığı turnuvanın final karşılaşmaları Toroslar Belediyesi Koray Aydın Stadı’nda düzenlendi. Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mersin Üniversitesi arasında oynanan final müsabakasında, Mersin Büyükşehir Belediyesi birinciliği elde ederek şampiyon olurken, Mersin Üniversitesi ikinci, Mersin Barosu ise üçüncü oldu.
Final müsabakasını Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna ile Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel’de izledi. Mersin Barosu ve Mersin Karayolları Bölge Müdürlüğü arasında oynanan üçüncülük maçı, Mersin Barosu’nun 2-1’lik galibiyeti ile sonuçlanırken, şampiyonluk için Mersin Üniversitesi ile mücadele eden Mersin Büyükşehir Belediyesi 2-0 biten karşılaşma sonunda galip gelerek şampiyon oldu. Şampiyonluğu elde eden Mersin Büyükşehir Belediyesi ayrıca üst üste son üç yılın şampiyonu olma unvanını da kazandı.
Turnuva sonunda düzenlenen ödül töreninde dereceye giren takımlara kupaları, protokol üyeleri tarafından verilirken, şampiyon olan Mersin Büyükşehir Belediyesi futbol takımının kupasını ise Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel, Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna’nın elinden aldı.



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