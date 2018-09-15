Mersin'in Tarsus ilçe Belediyesi tarafından Kırklarsırtı Mahallesine yaptırılan Kutalmışoğlu Geleneksel ve Atlı Okçuluk Spor Kulübü Tesisi törenle hizmete açıldı.

Açılışta ilk olarak söz alan Kırklarsırtı Mahalle Muhtarı Mehmet Cülük, ''En büyük yatırım insana yapılan yatırımdır. Mahallemizde bulunan gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve ayrıca okçuluk bizim tarihimizde önemli bir yeri bulunan bir spordur. Okçuluk bize atalarımızdan kalan bir mirastır. Gerek gençlerimize, gerekse tarihimize sahip çıktığı için herşey Tarsus için bilinciyle hareket eden sayın Şevket Can'a ve emeği geçenlere teşekkür ederim'' dedi.

Yapılan tesis için Belediye Başkanı Şevket Can'a teşekkür eden Kutalmışoğlu Geleneksel ve Atlı Okçuluk Spor Kulübü Başkanı Veysel Durmaz, ''Türk tarihinde okçuluk çok önemli bir yere sahiptir. Yurdunun sınırlarını okla çizen bir milletiz. Bize küçücük dahi destek veren herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Özellikle sayın başkanımıza teşekkür ediyorum. Allah bundan sonraki yolunu, bahtını açık ve aydın, kılıcını keskin eğlesin diliyorum'' ifadesini kullandı.

Tarsus'u bütün hemşehrileriyle birlikte yönettiklerini söyleyen Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, Tarsus Belediyesi olarak bizler Tarsus'umuzda yaşayan bütün insanlarımızla, hemşerilerimizle, muhtarlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla, oda ve dernek başkanlarımızla şehrimizi birlikte yönetiyoruz. Yönetmeye de devam edeceğiz'' şeklinde konuştu.

Tarsus Belediyesi olarak 2014 ten bu yana 38. Açılış gerçekleştirdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Şevket Can, ''Mahallelerimizin isteği doğrultusunda vatandaşlarımızın talebi doğrultusunda hizmetlerimizi yapıyoruz. Geçen haftadan itibaren başladık, İnşallah Ocak ayına kadar her hafta Tarsus'umuzda bir açılış veya bir temel atma merasimi gerçekleştireceğiz'' ifadesini kullandı.

Tarsus'a en iyisini yapmak için mücadele verdiklerinin altını çizen Belediye Başkanı Şevket Can, ''Biz şehrimizi seviyoruz, vatandaşımıza hizmet etmeyi seviyoruz. Hizmet ederken ayrım yapmadan ayırmadan ötekileştirmeden çalışıyoruz. Rabbim çalışmayı da devam ettirsin diyorum. Rabbim kazasız ve belasız, bu seçim sürecini geçirmeyi nasip etsin. İnşallah 30 Mart'ta da hedefi 12'den vurmayı hepimize nasip etsin diyorum'' şeklinde konuştu.

Tesisin açılışına katılan ünlü sanatçı Ahmet Şafak, ''Sizlerin arasında olmaktan dolayı çok mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Saygıdeğer ablalarım, beyefendi abilerim bu günden yarına milletimizin teminatı olan gençlerin Tarsus'un bu büyük ailenin yanında olmak benim için çok büyük mutluluk, böyle bir günde üstelikte İstanbul'da yaşayan bir kardeşiniz olarak ben Şevket Can'la, yani sizin evladınız. Şevket Can'la Tarsus'u hizmette aşka dönüştüren Şevket Can'la gurur duyduğumu sizlerle paylaşmak isterim'' dedi.

Konuşmaların ardından Kutalmışoğlu Geleneksel ve Atlı Okçuluk Spor Kulübü Başkanı Veysel Durmaz, Belediye Başkanı Şevket Can'a kılıç hediye etti.

Kesilen kurban ve okunan dualardan sonra kesilen kurdeleyle tesis törenle hizmete açıldı.

Başkan Can, daha sonra sporcularla birlikte sahaya giderek ok kullandı.

Yapılan yumurta kırma yarışmasının sonucunda ise derece alanlara ödülleri verildi.