Kutlugün, 'Empati Günleri' kapsamında gelen çağrıları yanıtladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Empati Günleri' kapsamında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Devran Kutlugün, çağrı merkezine gelen telefonları yanıtladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi idari amirleri tarafından belediye personellerinin görevlerini yerine getirirken neler yaşadığını empati yoluyla anlamak için başlatılan 'Empati Günleri', hız kesmeden devam ediyor. Gelen çağrıları cevaplayarak vatandaşla bire bir iletişime geçen Kutlugün, çağrı merkezi personellerinin görevlerini yaparken neler yaşadığına empati yoluyla tanıklık etti.

"Personellerin karşılaştıkları zorlukları anlamaya çalıştık"

Empati Günleri etkinliğinin insanlara birçok faydası olduğunu belirten Kutlugün, "Empati kelimesinin anlamı kişinin kendisini başkalarının yerine koyabilme kabiliyetidir. Biz de bugün 153 çalışanlarımızın görevini yaptık. Kendimizi onların yerine koyduk. Vatandaşlarımızdan gelen şikayetleri, önerileri not aldık. Onların bir günde yaşadıkları sorunları yerinde gömüş olduk. Nasıl davranılması gerektiğini, karşılaştıkları zorlukları anlamaya çalıştık" dedi.

"Empati etkinliği kurum içi iletişimde farklı bir vizyon açtı"

Empati etkinliğinin kurum içi iletişimde ve ilişkilerde farklı bir vizyon açtığından söz eden Kutlugün, "Elbette Çağrı Merkezi bizim yüz akımız. 2015'ten bugüne kadar 410 binin üzerinde çağrıya cevap verdi arkadaşlarımız. Onların sorunlarını da dinledik. Şimdi çözümler için çabalayacağız. Hep beraber yine güzel projelere imza atacağımızı düşünüyorum. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde diğer arkadaşlarımız da farklı farklı yerlerde empati yapmaya çalıştılar. Biz bunları üst yönetim olarak kendi aramızda değerlendireceğiz ve çalışanlarımızla, yönetenlerimizle birlikte mutlu bir büyükşehir belediyesi olarak hayatımıza devam etmenin yolunu bulacağız. Empati etkinliği uygulama anlamında amacına ulaştı. Şimdi ki amaç bunu gerçeğe dönüştürülmesi, taleplerin gerçekten yerine getirilmesi. Onlarla ilgili daha fazla anlayış göstermemiz" ifadelerini kullandı.