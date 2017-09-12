Kuyucuoğlu’ndan Başkan Dinçer’e ziyaret

Ziyarette konuşan Kuyucuoğlu, esnaf ve sanatkarların büyümenin fidanlığı olduğunu belirterek, bu kesimin sorunlarının mutlak suretle çözüme kavuşturulması gerektiğini söyledi. Esnaf ve sanatkarların bugün AVM’ler tarafından bitirilme noktasına getirildiğine dikkat çeken Kuyucoğlu, ayakta kalma mücadelesi veren esnafın sicil affının uygulanmaması nedeniyle krediye ulaşmakta zorluk çektiğinin altını çizdi.

Konuşmasında parti olarak 2019’da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine büyük önem verdiklerini vurgulayan Kuyucuoğlu, “2019 Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceği için çok önemli bir tarih. Bu bir fırsattır, hep beraber değerlendireceğiz. Ona buna bakmayacağız. Hedefimiz güçlendirilmiş parlamenter sisteme tekrar dönülmesi. Bu konuda birçok kesimle mutabıkız. Ve o kesimlerle birlikte bunu gerçekleştireceğiz” dedi.

Mersin ESOB Başkanı Talat Dinçer ise Kuyucuoğlu’nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, esnaf ve sanatkarların sorunlarının çözümünün adresinin parlamento olduğunu belirtti, bu bağlamda kapılarının tüm siyasi partilere açık olduğunu, sorunlarının çözümüne yönelik atılacak her adımda destek olacaklarını söyledi.