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12 Eylül 2017 11:56

Kuyucuoğlu’ndan Başkan Dinçer’e ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu, bünyesinde kurulu 70 meslek odası ve 70 bin üyesi ile kentin en büyük sivil toplum kuruluşu olan Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Talat Dinçer’i ziyaret etti.

Kuyucuoğlu’ndan Başkan Dinçer’e ziyaret

12 Eylül 2017 11:56


Ziyarette konuşan Kuyucuoğlu, esnaf ve sanatkarların büyümenin fidanlığı olduğunu belirterek, bu kesimin sorunlarının mutlak suretle çözüme kavuşturulması gerektiğini söyledi. Esnaf ve sanatkarların bugün AVM’ler tarafından bitirilme noktasına getirildiğine dikkat çeken Kuyucoğlu, ayakta kalma mücadelesi veren esnafın sicil affının uygulanmaması nedeniyle krediye ulaşmakta zorluk çektiğinin altını çizdi.


Konuşmasında parti olarak 2019’da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine büyük önem verdiklerini vurgulayan Kuyucuoğlu, “2019 Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceği için çok önemli bir tarih. Bu bir fırsattır, hep beraber değerlendireceğiz. Ona buna bakmayacağız. Hedefimiz güçlendirilmiş parlamenter sisteme tekrar dönülmesi. Bu konuda birçok kesimle mutabıkız. Ve o kesimlerle birlikte bunu gerçekleştireceğiz” dedi.


Mersin ESOB Başkanı Talat Dinçer ise Kuyucuoğlu’nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, esnaf ve sanatkarların sorunlarının çözümünün adresinin parlamento olduğunu belirtti, bu bağlamda kapılarının tüm siyasi partilere açık olduğunu, sorunlarının çözümüne yönelik atılacak her adımda destek olacaklarını söyledi.




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