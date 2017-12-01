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01 Aralık 2017 16:54

Kuyumculuk sektöründe ’Stüdyo Tasarımcılığı’

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Takı Teknolojisi ve Tasarımı Yüksekokulu tarafından, ’Kuyumculuk Sektöründe Stüdyo Tasarımcılığı’ konulu söyleşi düzenlendi.

Kuyumculuk sektöründe ’Stüdyo Tasarımcılığı’

01 Aralık 2017 16:54


2007 yılında MEÜ’den mezun olan takı tasarımcısı Derya Alantor Aslan’ın konuşmacı olduğu söyleşi, Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.


Takı Teknolojisi ve Tasarımı Yüksekokulu Müdürü Prof. Zeki Umay ile öğretim elemanları ve öğrencilerin katıldığı etkinlikte konuşan Aslan, deneyimlerini öğrencilerle paylaşarak 10 yıldır içinde bulunduğu sektörün gelişimi hakkında bilgi verdi. Konuşmasında öğrencilere seslenen Aslan, “Üniversiteden bu yana sürekli çizerdim, çalışırdım. Siz de bu işi yapmak istiyorsanız sürekli çalışın. Bol bol fuar gezin” diyerek tavsiyelerde bulundu.


Yaptığı çalışmalardan örnekler sunan Aslan, söyleşi sonrası öğrencilerle bir atölye gerçekleştirdi.




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