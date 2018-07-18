Laal Paşa Camii’nde restorasyon durdu

Tarihi Laal Paşa Camii, restore edilmek üzere 20 ay süreyle 9 Mayıs 2017 tarihinde kapandı. Geçen Ramazan ayında çalışmalar durdu. 20 ay sürecek olan restorasyon çalışmalarına toplam 1 milyon 800 bin lira harcanacağı bildirildi. Süresinin bitimine 9 ay kala restorasyonun durdurulması tepkiye neden oldu.

2 aydır çalışma olmadığı için harabe görüntüsüne bürünen caminin tarihi avizesi de rastgele bir kenara atıldı.

Mut Belediye Başkanı Nebi Yılmaz, “Şu anda Ramazandan beri ciddi süre geçti. Burada yapılanı da bozmaya başlamış kötü insanlar. Başında ne bekçi var ne çalışan var karşında muhatap yok. Arayacağım bir telefon yok çok büyük sıkıntı” dedi.

Mut Müftüsü Mustafa Öztürk ise, “Laal Paşa Camimiz ilçemizin en eski camilerinden. Şuan Vakıflar Bölge Müdürlüğünce restorasyona alındı, 2019 Mayıs ayında bitmesi gerekiyor. Yani Ramazan’dan bu yana çalışmalar durduruldu. Restorasyonun gidişi hakkında ne müftülüğe ne belediyeye herhangi bir açıklama yapılmıyor" diye konuştu.

Laal Paşa Camii’nin tarihçesi

Laal Paşa Camii, Karamanoğulları İbrahim Bey’in emirleri ile Lala Paşa tarafından yaptırıldı. Kare planlı ve orta kubbeli olan cami düzgün kesme taşlarla inşa edildi. Kitabesine göre iki defa onarım gören caminin bahçesinde 2 adet türbe bulunuyor. Kümbetlerin birinde 3 adet, diğerinde ise 4 adet mezar yer alıyor.

Evliya Çelebi Seyahat-Namesi’ne göre Laal Paşa bu kümbetlerin birisinde yatıyor.