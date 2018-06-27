Laparoskopik yöntemle çifte fıtık ameliyatı

Mersin’in Tarsus ilçesinde yaşayan ve bir petrol firmasında sondör olarak çalışan Salih Sarı’nın (33) uzun yıllardır seyrek aralıklarla çektiği ancak ihmal ettiği göbek ağrılarına, Haziran ayı başında kasığında başlayan sancılar da eklendi. Kasığındaki ağrılar dayanılmaz hale gelince Medical Park Tarsus Hastanesi’ne giden Sarı, yaşadığı sıkıntıları Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Ali Sun’a anlattı. Tetkik sonuçlarını inceleyen Op. Dr. Mehmet Ali Sun hem göbekte hem de kasıkta fıtık olduğunu belirledi.

Tedavi için tek alternatifin ameliyat olduğunu söyleyen Op. Dr. Sun, her iki operasyonun bir arada ve laparoskopik yöntemle yapılmasını önerdi. Salih Sarı’nın kabul etmesi üzerine Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Ali Sun ve ekibi 3 delikten girerek laparoskopik yöntemle hem kasık fıtığı hem de göbek fıtığı ameliyatlarını yaptı. Başarılı geçen ve yaklaşık 1 saat süren operasyonun ardından Salih Sarı 3 gün hastanede yattıktan sonra taburcu edildi. Sarı, hastaneden çıkar çıkmaz günlük hayatına döndü.

Operasyon hakkında bilgi veren Op. Dr. Mehmet Ali Sun, “Bacağı besleyen damarlar kasıktan geçtiği için laparoskopik yöntem kasık fıtığı ameliyatlarında genellikle tercih edilmez. Uygulaması zordur. Kasık fıtığında daha çok klasik cerrahi uygulanır. Ancak biz hastanın konforu için laparoskopik yöntemi tercih ettik” dedi.

Salih Sarı ise doktoruna güvendiği için laparoskopik yöntemle iki ameliyatını birden olduğunu, operasyon sonrası ağrılarının dindiğini ve hemen işbaşı yaptığını söyledi.