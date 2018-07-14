Lastikte doğru hava basıncı kamyoncuların maliyetlerini düşürüyor

Bu kapsamda 30 ilde 44 noktayı gezecek tırın 16. durağı Tarsus Kamyoncular, Tırcılar Kooperatifi oldu.

Burada şoförler, Prometeon Türkiye hakkında bilgi alırken ayrıca ücretsiz göz muayenesinden de geçti. Prometeon Türkiye Pazarlama Müdürü Faruk Uslu tarafından şoförlere şirket hakkında bilgiler verildi. Şirket olarak ’Her Koşulda Yanındayız’ sloganıyla yola çıktıklarını kaydeden Uslu, "Amacımız kamyoncu dostlarımızla bir araya gelmek, buluşmak, onları dinlemek, anlamak, ihtiyaçları doğrultusunda hazırladığımız ürünlerimizi ve çözümlerimizi onlarla paylaşmaktır. Onların rekabette birkaç adım önde olmasını sağlayacak bilgilendirmeleri yapıyoruz. Bu amaçlarla yola çıktık. Bu sene 30 ilde 44 kooperatifte bu etkinliği düzenleyeceğiz. Bugün Tarsus’tayız. Bu etkinliğin 16.’sını burada yapıyoruz. 28 noktada daha etkinlik yapacağız. Etkinlikler kapsamında 7 bin 500 kilometre yol kat edeceğiz. Bu etkinliklerle yaklaşık 8 bin kamyoncu kardeşimizle doğrudan bir araya geleceğiz. Onların Pirelli ticari lastiklerinden ve Prometeon hizmetlerinden maksimum faydayı almaları için her türlü desteği vereceğiz” diye konuştu.

"Lastiğin doğru hava basıncında olması son derece önemli"

Geçen yıl 19 ilde 33 noktada bu etkinliği yaptıklarını belirten Uslu, “Geçtiğimiz 2 yılda edindiğimiz tecrübe ile bu sene farklı olarak tırımızla yola çıktık. Müşterilerimize öncelikle şirketimizi tanıtıyoruz, daha sonra ürünlerimizle, servislerimizle ilgili konuları paylaşıyoruz. Sonrasında bir bilgilendirme yarışması yapıyoruz. Bu yolla müşterilerimizi hem bilgilendiriyor hem de eğlenmelerini sağlıyoruz. “Her koşulda yanındayız” önemli bir iddia. Biz yıllardır kamyoncuların yanında, onların kazanmasına destek oluyoruz. Bunun için de en önemli şey kaliteli ürünler. Ürünleriniz kaliteli olduğu zaman müşteriniz rekabette bir adım daha önde olacaktır. Pirelli marka ticari lastiklerimiz ile kaliteli ürünü tasarruflu olarak sunuyoruz. Onun dışında özellikle lastikten maksimum verimi almak ve kamyoncuların tasarruf sağlamasını sağlayacak en önemli husus hava. Lastiğin doğru havada olması, yükü taşıyan hava olduğu için son derece önemli. Dolayısıyla lastiğin doğru havada olmasını sağlayacak çözümler sunuyor, eğitimlerimizle kaptanları bu konuda bilinçlendiriyoruz. Bunun dışında doğru lastik bakımı lastiğin ömrünü, kilometre performansını ve yakıt tasarrufunu arttıran unsurlar. Bunlar içinde çözümlerimiz var" şeklinde konuştu.

"Türkiye’nin neresinde olursa olsun, hemen yardıma gidilecek"

Bu sene önemli hizmetleri de hayata geçirdiklerini vurgulayan Uslu, "Özellikle kamyoncu dostlarımızın çok istediği Pro 7/24’ü hayata geçirdik. Pro 7/24 hizmetiyle artık arızalanan, tekeri patlayan tır ve kamyonculara yardım edilecek. Yolda kalan müşterimiz en yakın bayimizi aradığında, Türkiye’nin neresinde olursa olsun çok kısa bir süre içinde kendisine yardım gidecek. Bu hizmet günlük bir bayiye gittiğinde alabileceğin fiyatlarla benzer seviyede. Dolayısıyla müşterimiz maliyetlerini öngörebiliyor ve bu maliyetleri öngördüğü içinde işini rahatlıkla yönetebiliyor. Yolda kaldığında fazla fiyatlarla servis hizmeti almak zorunda kalmıyor. Diğer yandan lastiğin toplam ömrünü etkileyen novateck kaplama hizmetimizle müşterilerimizin lastiği maksimum performansta ve ömürde kullanmalarını sağlıyoruz. Yeni lastik desenlerimizle aynı desenleri novateck kaplama ile Türkiye’nin her yerinde sağlıyoruz. Yeni lastiğin yaklaşık yüzde 40-45 maliyetine benzer performansı alacağı kaplama hizmeti müşterilerimizin tasarruf etmesini sağlayan hizmetlerimizden bir diğeri. Bir başka uygulamamız ProCampus eğitim hizmetlerimiz. ProCampus ile özellikle kamyoncu dostlarımızı lastikle ilgili bilgilendiriyor, lastiğin doğru kullanımının faydaları hakkında bilinçlendiriyoruz. Bu eğitim merkezi kanalıyla biz Türkiye’nin çeşitli yerlerinde hem kendi iş ortaklarımıza hem müşterilerimize doğru lastik kullanımı konusunda eğitimler veriyor, sektöre lastik profesörleri yetiştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Pirelli markasının 1872 yılında doğduğunun altını çizen Uslu, “Prometeon dünyada 160 ülkede faaliyet gösteren ve Pirelli marka ticari lastikler ile endüstriyel lastiği odağına alan tek şirket. Dünyada 4 fabrikamız var. Türkiye fabrikamızda en yüksek teknolojiye sahip ürünleri üretiyoruz. Ayrıca İzmit fabrikamız Türkiye’nin ilk lastik fabrikası ve Ar-Ge lisansını alan ilk lastik fabrikası. Yılda yaklaşık 900 bin civarında ticari lastik üretimi yapıyoruz” dedi.

Tır şoförü İbrahim Güler ise lastiklerin güvenli, yeni olursa yolda daha rahat gittiklerini kaydederek, “Lastiğin özellikleri de çok önemli. Bunların hepsi iyi olursa yolda kaza riski açısından daha tedbirli, daha güvenli oluyoruz. Sonuçta altımızdaki mal ve mülk kendimizin. En önemlisi canımıza bir zarar gelmemesi. Bu yüzden Pirelli ticari lastikleri kesinlikle öneriyorum. Çünkü 7 yıllık bir tır şoförlüğü tecrübem var. Bu ikinci tırım. Daha önce sattığım aracımda da yine Pirelli ticari lastikleri kullanıyordum. Bu lastikleri tavsiye üzerine aldım ama mükemmel derecede memnun kaldım. Kışın karda, buzda ekonomi lastiği olmasına rağmen kayma riski yüzde sıfır diyebilirim” şeklinde konuştu.

Pirelli marka ticari lastiklerinin bölge bayisi Bora Yağmur da “Şoför arkadaşlarımız lastik alırken kilometre ömrüne, yakıt tüketimde faydasına, güvenliğine dikkat ediyorlar. Tabii onlar için fiyat da önemli. Bunlara dikkat ederek lastik alıyorlar. Bizden lastik alanlar memnun olduklarını ifade ediyorlar” diye konuştu.