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01 Eylül 2018 09:01

Ledli aydınlatmalar Tarsus’un çehresini değiştirdi

Mersin’in Tarsus ilçe Belediyesi tarafından kent merkezine yapılan ledli (Light Emitting Diode) aydınlatmalar şehrin çehresini değiştirdi.

Ledli aydınlatmalar Tarsus’un çehresini değiştirdi

01 Eylül 2018 09:01


Son olarak Muvaffak Uygur Caddesi’nde yapılan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve şanlı ay yıldızlı ledli aydınlatmalar yoğun ilgi gördü.


Adana ve Mersin Caddesi ile Rasim Dokur Caddesi’ni bağlayan Üzümlü Kavşağı, İş Bankası önü ile Yarenlik alanı girişi, Atatürk Caddesi, Eski Hal Caddesi, Cumhuriyet Meydanı, Hilmi Seçkin Bulvarı, 210 sokak, Kaymakamlık binası önü, Eski belediye binası önü yıldızlar köşesine kadar, İstiklal caddesi Atatürk ve Ay Yıldızlı LED armatürle aydınlatıldı.


Aydınlatmaların şehre ayrı bir hava verdiğini belirten Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, birçok kavşağı da aydınlattıklarını söyledi.


Şehrin bazı caddelerini Atatürk ve Türk bayrağı ile LED’li armatürlerle aydınlattıklarını belirten Başkan Can, milli ve manevi değerlere her zaman sahip çıktıklarını kaydetti.




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