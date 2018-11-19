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Limon Çiçeği Projesi sevindiriyor

Erdemli Belediyesi tarafından hayata geçirilen Limon Çiçeği Projesi kapsamında, yardıma muhtaç vatandaşlara gıda ve eşya yardımı yapılmaya devam ediyor.


Erdemli Belediyesi Limon Çiçeği Projesi ekipleri ilçenin her noktasında ihtiyaç sahiplerine destek olmak adına çalışmalarını sürdürüyor.


Projeyle ilgili açıklamalarda bulunan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "Geceyi aç geçiren bir tek kardeşim varsa, uyku bana haramdır. Mazlumları gözetmek, vatandaşın her derdinde yanında destekçisi olmak bizim asli vazifemizdir. Tüm kardeşlerimin sağlık koşullarında ve refah içerisinde yaşaması bizim sorumluluğumuzdadır. 2016 yılından itibaren 550 yatak dağıtımı, tekerlekli sandalye dağıtımı, tıraş gibi kişisel bakım faaliyetleri gerçekleştirdiği ve eğitim giderlerine destek olundu" dedi.

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