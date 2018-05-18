Lina Nasif’ten anlamlı sergi

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Sanat Galerisi’nde düzenlenen sergide, doğal malzemelerle karışık teknik kullanılaraki hazırlanan 35 eser sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Mersinli askerlerin anneleri yararına açılan sergiye, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Mersin Başkonsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu, MTSO Meclis Başkanı Hamit İzol, MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, çok sayıda kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

Mersin’in eski taş evlerini resmeden Lina Nasif, 4’üncü kişisel sergisini açtığını ve daha önceki sergilerinde olduğu gibi bu sergisinin gelirini de bağışlayacağını söyledi.

Çocukluğundan beri insanlara yardım etmeyi çok sevdiğini belirten Nasif, "Hayatı kendim için değil, hep başkaları için yaşadım. Yaptığım yardımları da hep gizlemeye çalıştım. Bu yüzden bana ‘gizli mimar’ diyorlar. Ben ressam değilim, alaylıyım. Çocukken pazar günleri babamın mezarına gittiğimiz zamanlarda, Mersin’in eski taş evlerinin fotoğraflarını çekerdim. Bir gün, Mersin’in önemli sanatçılardan biri olan Nevit Kodallı’ya bir resim yaptım. Resmimi çok beğendi. Bu resmimi onda gören Mersin’in tanınan ressamlarından Doğan Akça, Nevit Kodallı ile birlikte beni resim yapmaya zorladı. Onların zorlamasıyla resim yapamaya başladım. İlk sergimde 95 tane Mersin evini restore edilmemiş haliyle resmettim" dedi.

Yardımseverliğin insana huzur ve mutluluk verdiğini vurgulayan Nasif, "Bütün gençlere tavsiyem, yardımsever olsunlar. Çünkü yardımseverlik insana huzur ve mutluluk verir. Özellikle Mersinli gençler. Mersin bir hoşgörü kentidir. Bütün dinlerin bir arada hoşgörüyle yaşadığı yerdir. El ele verip insanlara yardım etmek kadar güzel bir şey var mıdır?" şeklinde konuştu.