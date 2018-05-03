Liseli öğrencilerden "Deli Dumrul" oyunu

Şehir Tiyatrosu Bandosu ve Şehir Tiyatro Mektebi’nin kurucusu olan Celal Abaç anısına, 75.Yıl Fen Lisesi’nde düzenlenen ’Liseler Arası Tiyatro Günleri’, ’Deli Dumrul’ oyunu ile başladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin gençleri sanatsal faaliyetlere yönlendirmek, kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, tiyatro sevgisini aşılayabilmek ve yeteneklerini ortaya çıkarabilmesine yardımcı olabilmek amacıyla hayata geçirdiği etkinlik, Güngör Dilmen tarafından yazılan ve Elif Demir tarafından yönetilen Deli Dumrul oyunu ile perde yaptı. Güç çekişmesi ve fikir çatışması en güzel şekilde işlendiği oyunda sergiledikleri performansı ile izleyenlere keyifli bir akşam yaşayan liseli tiyatrocular, büyük beğeni topladı. 18 Mayıs tarihine kadar devam edecek olan tiyatro günlerine Mersin genelinde bulunan 16 liseden birçok öğrencinin katılacağı bildirildi.

Öte yandan, jüri üyeleri tarafından belirlenecek en iyi okul ve öğrencilerin, tiyatro günlerinin son gününde ödüllendirileceği kaydedildi.