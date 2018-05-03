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03 Mayıs 2018 13:40

Liseli öğrencilerden "Deli Dumrul" oyunu

Mersin Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile bu yıl dördüncüsü düzenlenen ve Mersinliler tarafından büyük ilgi gören ’Liseler Arası Tiyatro Günleri’ öğrencilerin sahnelediği ’Deli Dumrul’ oyunu ile başladı.

Liseli öğrencilerden

03 Mayıs 2018 13:40


Şehir Tiyatrosu Bandosu ve Şehir Tiyatro Mektebi’nin kurucusu olan Celal Abaç anısına, 75.Yıl Fen Lisesi’nde düzenlenen ’Liseler Arası Tiyatro Günleri’, ’Deli Dumrul’ oyunu ile başladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin gençleri sanatsal faaliyetlere yönlendirmek, kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, tiyatro sevgisini aşılayabilmek ve yeteneklerini ortaya çıkarabilmesine yardımcı olabilmek amacıyla hayata geçirdiği etkinlik, Güngör Dilmen tarafından yazılan ve Elif Demir tarafından yönetilen Deli Dumrul oyunu ile perde yaptı. Güç çekişmesi ve fikir çatışması en güzel şekilde işlendiği oyunda sergiledikleri performansı ile izleyenlere keyifli bir akşam yaşayan liseli tiyatrocular, büyük beğeni topladı. 18 Mayıs tarihine kadar devam edecek olan tiyatro günlerine Mersin genelinde bulunan 16 liseden birçok öğrencinin katılacağı bildirildi.


Öte yandan, jüri üyeleri tarafından belirlenecek en iyi okul ve öğrencilerin, tiyatro günlerinin son gününde ödüllendirileceği kaydedildi.




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