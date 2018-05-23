Liseliler 73 yıl sonra kep attı

Okul Müdürü Zeki Urhan, 1945 yılından bu yana okulda ilk defa bir mezuniyet töreni yapıldığını söyledi.

Mersin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mezunları Derneği’nin (Metem-Der) sosyal medya hesabında bir öğrencinin "Hasan Bey bizim meslek lisesinde okuyanlar neden kep atma töreni yapmıyoruz" demesinden yola çıkan Dernek Başkanı Hasan Arslan, 1945 yılından bu yana gerçekleştirilemeyen rüyayı gerçekleştirdi.

Okulda düzenlenen mezuniyet töreninde konuşan Okul Müdürü Zeki Urban, 1945 yılından bu yana okulda ilk defa bir mezuniyet töreni yapıldığını ifade ederek, "Bunu bizlere sağlayan ve büyük destek veren başta Hasan Arslan olmak üzere, Metem-Der’in tüm yönetim kurulu üyelerine sonsuz teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Hasan Arslan dernek kurulmadan önce de okulumuza birçok ve önemli katkılar vermiştir ve devam da etmektedir. Ama Metem-Der kurulduktan sonra da eski mezunların da destekleri ile katkılar daha heyecanlı, etkili ve düzenli olmaya başladı. Maddi ve manevi olarak onları yanımızda hissetmek ve var olduklarını bilmek, yarın ileride sizlerin da onların arasına katıldığınızı bilmek bizlere gurur ve güç veriyor. Hepinize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Metem-Der Başkanı Hasan Arslan ise öğrencilere bundan sonraki hayatlarında başarılar dileyerek, "Değerli velilerimiz, bu okula değerli evlatlarınızı teslim ederken onların daha kendinden emin, ne istediğini bilen, hedefleri için cesaretle hareket eden bilgili, görgülü yaşamı seven bireyler olmasını düşünerek verdiniz. Ve şu anda kendi kararlarını kendileri verecek duruma geldiler. Sevgili öğrenciler okula ilk başladığınız günden bu güne kadar eğitildiniz, bilgi ve erdemle donatıldınız. Bugün bir mezuniyet yaşıyorsunuz. Biliniz ki her mezuniyet bir başka basamağın başlangıcıdır. Okul günleriniz okul anılarına dönüşecektir. Sizleri gelecekte başarıyla okulunuzu, bizleri ve ailelerinizi en iyi şekilde temsil etmenizi temenni ederim. Sizler de bizler gibi iş sahibi olduktan sonra derneğimize destek vererek yeni gelecek nesillere destek olacağınıza inanıyorum. Önünüzdeki üniversite sınavında gönlünüzden geçen hayatınızın sonuna kadar mutlu edecek meslekler edinmenizi isterim. Gelecek hayatınızı doğru şekillendirmeniz için sizlere tavsiyem, 2 lisan öğreniniz. Hiç bir şey yapamazsanız dünya dili İngilizceyi öğreniniz. Hayatta şimdiden ne olmak istediğinize karar veriniz ve hesabınızı , kitabınızı ve de bütçenizi daha iyi bilip ona göre yaşamaya çalışın" diye konuştu.

Konuşmaların ardından okul birincilerine plaketleri verildi. Ardından öğrenciler 73 yıl sonra yapılan mezuniyet töreninde kep atıp, mezuniyetlerinin coşkusunu yaşadılar.