Lojistik sektörü navlun desteklerinin devamını bekliyor

MTSO 41 No'lu Lojistik Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Bekir Şahin, bazı taşımalarda navlun desteğinin kaldırıldığını hatırlatarak, bu tür desteklere ihtiyaç duyulan bir dönemden geçildiğini söyledi.

Şahin, sektöre ilişkin yaptığı değerlendirmede, ekonomideki gelişimin özellikle ihracatla ivme kazanacağına dikkat çekerek, ihracatı artıracak her türlü desteğin devam etmesini beklediklerini ifade etti.

“Yeni bir nakliyeciler sitesi talep ediyoruz”

Mersin'deki mevcut nakliyeciler sitesinin artık ihtiyaca cevap veremediğini belirten Şahin, bu nedenle en az 500 dönümlük yeni bir arazi üzerine modern bir nakliyeciler sitesine ihtiyaç duyduklarını söyledi. Arazi bulma noktasında ciddi sorunlar yaşandığını hatırlatan Şahin, bu sorunun çözülmesi halinde üst yapı noktasında sektör temsilcilerinin gerekli maddi imkana sahip olduğunu, ofisleri yapabileceklerini bildirdi. Mevcut sitede 150 civarında firmanın faaliyet gösterdiğini ancak yer olması halinde bu rakamın 500 firmaya dahi çıkabileceğini anlatan Şahin, “Aslında talep çok fazla ancak hem yer yok hem de kimse böyle bir ortama yatırım yapmak istemiyor. Herkes daha modern bir site talep ediyor. Böyle modern bir sitenin kurulmasıyla yatırımcı sayısı da kente sağlanacak istihdam da artacaktır. Sonuç olarak Mersin, lojistik sektörü açısından güçlü bir kent ve mevcut site bu güce yakışmıyor” dedi.

Kurulmasını istedikleri yeni site içerisinde bankalar, restoranlar, tır garajı gibi sosyal donatı alanlarının olması gerektiğine de değinen Şahin, “Böylece yan sektörler adına da yeni istihdam alanları oluşturulacaktır. Bu yatırım yalnız sektör değil, kent adına da önemlidir” ifadelerini kullandı. Bu sitenin konumunun de önem taşıdığına dikkat çeken Şahin, limana yakın olması yanında site içine kadar demiryolu hattı döşenmesinin önemini vurguladı.

“Demiryolu yatırımlarını önemsiyoruz”

Öte yandan, uluslararası taşımacılık modları arasında demiryolu taşımacılığının öneminin her geçen gün arttığını kaydeden Şahin, bu taşımacılık türünün hem maliyetlerinin daha uygun olması hem de daha çevreci olması nedeniyle tercih edildiğini belirtti. “Bugün Çin, ülkesinde ürettiği ürünlerini taşımak için dünyanın bir diğer ucuna, Londra'ya kadar demiryolu hattı döşüyor ki, maliyetlerini en aza indirip ürünlerinin satışında rekabetçi yapıya kavuşabilsin” diyen Şahin, Türkiye'den de benzer yatırımlar beklediklerini vurguladı. Yıllardır

yeni bir demiryolu hattı yapılmadığını kaydeden Şahin, hatların modernize edilmesi, yeni hat ve vagon yatırımları yapılması gerektiğini söyledi. Bu yatırımların yapılması halinde taşıma maliyetlerinin yüzde 50 civarında düşebileceğine işaret eden Şahin, vagon sayısının artması halinde tırların dahi belirli noktalara kadar vagonlarla taşınıp, ardından diğer taşıma modlarına geçiş yapılabileceğini ifade etti. Böylesi bir yatırım durumunda karayollarında da ciddi bir rahatlama oluşacağını dile getiren Şahin, “Hem egzoz gazı salınımı azalacak hem de trafik rahatlayacak, mazot maliyetleri düşecek. Konun değerlendirilmesi sektörümüz adına da ülkenin kazanımları adına da büyük önem taşıyor” diye konuştu.

“Navlun destekleri devam etmeli”

İthalat ve ihracatın lojistik sektörüne etkilerine de değinen Bekir Şahin, “Döviz kurlarındaki hareketlilik ihracat adına olumlu bir gelişme gibi gözükmesine rağmen, bölgenin ihracat pazarlarında yaşanan siyasi ve ekonomik sıkıntılar istenen rakamlara ulaşılmasının önüne geçiyor” dedi. Böylesi sıkıntılı bir dönemde 20'ye yakın ürünün üzerindeki navlun desteklerinin kaldırılmasının da ciddi bir sıkıntı oluşturduğunu vurgulayan Şahin, 24 Eylül 2018 tarihinden sonra ihracatı gerçekleştirilen ürünlerden bir bölümünün gümrük tarife navlun desteği kapsamından çıkarıldığını dile getirerek, bu uygulama nedeniyle taşımaların daha da azalmasını beklediklerini anlattı.

Ekonominin güçlenmesinde dış ticaretin önemli bir rol üstlendiğini hatırlatan Şahin, şöyle devam etti; "Ülkemizin 2023 yılındaki 500 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşabilmesi adına her türlü çalışma önem taşıyor. İhracat adına yapılan kısıtlamalar ise bu hedefe yaklaşmayı bir adım daha zorlaştırıyor.”

Bu dönemde taşıma hizmeti verdikleri başta inşaat ve elektronik olmak üzere birçok sektörün de sıkıntılı günler geçirdiğine değinen Şahin, bu nedenle yalnızca yurtdışı değil, yurtiçi taşımaların da azaldığını, sektör olarak rekabetçi yapılarını güçlendirecek fiyat kolaylıkları ve maliyetleri azaltacak yatırımları beklediklerini söyledi.