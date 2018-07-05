Lokmanoğlu: "Çocuklarımız kayıtsız şartsız korunmalıdır"

Dönem Başkanı Yasmina Lokmanoğlu, “Son dönemde basına yansıyan çocuk kaçırma, taciz, tecavüz, işkence ve öldürme olayları kamu vicdanında onarılması güç hasarlar bırakmakta, çocuklarımızın yaşadıkları bu insanlık dışı muamele hepimizi derinden üzmektedir” dedi.

’Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun raporuna göre son 8 yılda 104 bin çocuğun kaybolduğunu, 26 bin çocuğun evden kaçtığını söyleyen Lokmanoğlu, " 2018’in ilk 5 ayında 520 çocuk cinsel istismara uğramıştır. Bu korkunç tablonun neden ve nasıl oluştuğu, bu olayların önüne neden geçilemediği ve sorunun nasıl çözüleceğine dair hepimizin elini taşın altına koyması gerekmektedir. Çocuklarımızın canlarına kast edenlere karşı sesimizi çıkarmak bir tercih değil zorunluluktur. Çocuklarımızı korumak ve yaşatmak, geleceklerine sahip çıkmak her birimizin ve elbette devletimizin en önemli sorumluluğudur. Çocukların beden bütünlüğünü, hayatını, ruh ve beden sağlığını korumak ve bu yönde önlemler almak öncelikli gündemimiz olmalıdır" diye konuştu.

Çocuk istismarına karşı açılan davalarda uygulanan ceza indirimlerinin, toplumun vicdanını kanattığını savunan Lokmanoğlu, "Toplumsal beklentimiz, istismarı yapanların cezasız kalmaması, istismarcı lehine sunulan ceza indirimlerinin uygulanmaması, bu yönde yaşanan yargılama sorunlarının giderilmesine ek olarak koruyucu ve önleyici tedbirlerin alınmasıdır. Çocuk istismarı siyasi, toplumsal ve hukuki pek çok yönü bulunan ve bu nedenle hukuk, eğitim, pedagoji, psikoloji, tıp ve sosyal hizmet gibi farklı disiplinlerin birlikte çalışması ile çözülebilecek bir önemli bir sorundur. Bu gerçekten hareketle, çocuğun cinsel istismarının önlenmesi konusunda yapılacak yasal düzenlemelerde yasa koyucuların, bu konuda çalışan uzmanların, eğitimcilerin ve sivil toplum kuruluşlarının da görüşüne başvurması önemlidir. Türkiye Kent Konseyleri Platformu olarak, çocuklarımıza yapılan her tür saldırıyı kınıyor, çocuk istismarı konusu üzerinde hassasiyetle durduğumuzu ve istismarın önlenmesine yönelik çalışmaların her zaman yanında olduğumuzu bildiriyoruz” ifadelerini kullandı.