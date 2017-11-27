Lösemili çocuklar için tiyatro sahnesinde saçlarını sıfıra vurdular

Geliri tamamen lösemili çocuklara bağışlanacak oyunun sonunda, başrol oyuncusu ile Mersin Tebessüm Gönüllüleri Kurucusu Yasemin Birbudak ve izleyici engelli bir kişi farkındalık oluşturmak için saçlarını sahnede sıfıra vurdurdu.

Mersin’de ’Tebessüm Gönüllüsü’ olan bir grup öğrenci örnek bir projeye imza attı. Geçen yıl 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde "İç Ses" isimli bir tiyatro oyunu yazan Hüseyin Okan Merzeci Anadolu Lisesi mezunu Ümit Güngör ve Umut Ceylan isimli öğrenciler, engelli bir çocuğun içinin sesini anlattı. Okulun felsefe öğretmenlerinden Özge Bürke ile edebiyat öğretmenlerinden Selman Aykut’un da yönetmen olduğu oyunda, 26 öğrenci yer alıyor. Öğrenciler farklı zamanlarda, farklı yerlerde ücretli ve ücretsiz oyunlar sergileyerek, gelirleri lösemili çocuklar için harcıyor.

Oyun öncesi açıklamalarda bulunan felsefe öğretmeni Özge Bürke, bu oyunun hikayesinin biraz geçmişe dayandığını söyledi. Geçtiğimiz 3 Aralık Engelliler Günü’nde öğrencilerinin farklı bir etkinlik yapmak için bu oyunu hazırladıklarını dile getiren Bürke, "Senaryoyu kendileri derlediler. Harika bir oyun ortaya çıktı. Geçen yıl liseler arası tiyatro festivalinde bol ödüllü bir oyun olarak izletildi. Bu yıl tebessüm gönüllüleri ile çocuklarımız bir araya geldiler. Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Onkoloji Bölümünde yatan lösemili çocuklarla ilgili farkındalık oluşturmak için artık sahne alıyorlar. Oyunumuzda aslında engelli, ötelenmiş, yalnız kalmış, hayata tutunamamış bir insanın iç çatışmaları, hayattan beklentileri, umutları, hayal kırıklıkları, dışarıdaki insanlara söylemek istedikleri var. Oyunda birkaç sesi birden duyabiliyorsunuz" dedi.

"Bütün toplumun iç sesini duyurmak istedik"

Öğrenci ve oyunu yazan Ümit Güngör ise oyunun geçen yıl 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla hazırlanan etkinlikler kapsamında ortaya çıktığını belirterek, "Arkadaşlar benim de yapılan etkinliklerde almamı istediler. Ben de arkadaşım Umut Ceylan ile beraber ufak bir tiyatro oyunu yazmak istedik. Ufaktan bir şeyler yazdık, sonradan baktık ki oyunun baya etkili olduğunu gördük. Bunu uzatmak istedik. Oyunumuz sonrasında baya genişletildi. Bir engelli çocuğun toplumda kanayan yarasını anlatmak istedik. Ötekileştirilmişliği, aşkı, yalnızlığı anlatmak istedik. Bunların içinde bizimde yaşantılarımız var. Oyunumuz adı ’İç Ses’. Bütün toplumun iç sesini duyurmak istedik" diye konuştu.

"Kanserli hastalara destek olsun diye yapacağım"

Amaçlarının bunu genişleterek sürdürmek olduğunun altını çizen Güngör, "Bu oyunlarla toplumda ses getirmek, insanlara bir şeylerin farkına vardırabilmek istiyoruz. Bugün de saçımı sıfıra vuracağım. Bunu yapmamdaki amaç kanserli çocuklara, kanserli arkadaşlarımıza destek olsun diye yapacağım. Böyle bir farkındalık oluşturmak istedim. Ayrıca her insan engelli adayıdır. Engelli insan yoktur engel çıkaran insanlar vardır. Onun için insanların biraz daha duyarlı olmasını, olaylara bakarken tek bir pencereden değil de farklı bakış açılarıyla bakmalarını istiyorum" şeklinde konuştu.

Mersin Tebessüm Gönüllüleri Kurucusu Yasemin Birbudak da, Tebessüm Gönüllüleri olarak 3 yıldır onkoloji servislerinde kanserli çocuklarla ilgilendiklerini dile getirdi. Her hafta cuma günleri çocuklara medikal dağıtımlar yaptıklarını kaydeden Birbudak, "Medikal ürün dağıttığımız için bazen ürün bazında sıkıntı yaşıyoruz. Biz de bir arkadaşımızın fikriyle bir tiyatro grubu kurduk. Bu şekilde ücretli ve ücretsiz olarak gösteriler düzenliyoruz. Bu da o gösterilerden biri. Lise öğrencilerimiz ve üniversiteye hazırlanan bir grup öğrencimiz bir araya geldi ve onkolojide yatan çocuklar için güzel bir etkinlik hazırladılar. İç Ses’te engelli bir çocuğun içindeki sessiz çığlıkları anlatılıyor. İnsani olarak kaybettiğimiz bazı değerleri ön plana çıkardılar. Hepimizin kalbine dokunacak, hepimizin bir gün engelli adayı olduğumuzu algılamamız için güzel bir proje oldu" ifadelerini kullandı.

Bu oyunda farklı bir farkındalık çalışmasına da imza atacaklarını vurgulayan Birbudak, "Onkolojideki çocuklarımızın en büyük problemi, kemoterapiden kaynaklı saç dökülmeleri. Bugünde onkolojideki arkadaşları için farkındalık oluşturmak için tiyatro sonrasında bazı oyuncularımız saçlarını kazıtacak. İnşallah bir farkındalık oluştururuz ve o insanlara karşı ön yargıları ortadan kaldırırız. Engelli insanlar için de farkında ve duyarlı oluruz" dedi.

Tiyatro sahnesinde saçlarını sıfıra vurdular

Yaklaşık bir saat süren tiyatro oyununda, duygu dolu anlar yaşandı. Oyunun sonunda seyirciler uzun süre oyuncuları alkışladı. Son oyunda oyun yazarı ve başrol oyuncusu Ümit Güngör ve Mersin Tebessüm Gönüllüleri Kurucusu Yasemin Birbudak, farklı bir etkinliğe imza attı. Kemoterapi sonrası lösemili çocukların dökülen saçlarından dolayı yaşadığı zorluğu insanlara göstermek, onlar için bir farkındalık oluşturmak için sahnede saçlarını sıfıra vurdular. Seyirciler ve oyuncuların büyük bir bölümü gözyaşlarına hakim olamazken, seyircilerin içinde bulunan engelli bir genç de saçlarını sıfıra vurdurmak istedi. Engelli bu gencin talebi büyük alkış alırken, Mustafa isimli engelli genç de sahnede saçlarını sıfıra vurdurdu.