’Lüküs Hayat’ yeniden sahnede

Ekrem Reşit Rey’in yazıp Cemal Reşit Rey’in bestelediği ’Lüküs Hayat’ı Haldun Dormen yönetti. Müzik yönetmenliğini Aytuğ Ülgen’in yaptığı, Mersin orkestrasının, balesinin ve solistlerinin yer aldığı eser, 2 Aralık’ta saat 15.00’de sahnelenecek.

Müzikalin konusu

Türk toplumunun batı ile yüzleşmesi ve bu doğrultuda içine düştüğü gülünçlükleri sahneye taşıyan ’Lüküs Hayat’ operetinde, Rıza ve Fıstık hırsızlık için girdikleri zengin evinde kendilerini bir kıyafet balosunun içinde bulurlar ve balonun gözdeleri olurlar. İkilinin içine düştüğü durum, batılılaşma özentisi bir kültür ile çatışarak gittikçe komik bir hal alır.