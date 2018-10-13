Lütfi Elvan: "Anamur iskelesiyle KKTC ile ilişkilerimizi daha da güçlendirecek bir altyapıya kavuşuyoruz"

Elvan, bir dizi ziyaret ve görüşmeler için geldiği Mersin'in Anamur ilçesinde, beraberinde Vali Ali İhsan Su, Kaymakam Mehmet Kurdoğlu, milletvekilleri Zeynep Gül Yılmaz ve Ali Cumhur Taşkın ile birlikte yapımı süren iskele inşaatında incelemelerde bulundu. Burada firma yetkililerinden bilgi alan Elvan, Anamur'un Akdeniz havzasında önemli merkezlerden biri olduğunu ve Kıbrıs'a yakınlığıyla da önem arz ettiğini belirtti.

İlçenin turizm ve tarım yönüyle potansiyelinin yüksek olduğunu kaydeden Elvan, iskele inşaatının tamamlanmak üzere olduğu bilgisine vererek, "Toplam 350 metre uzunluğunda, 50 metre genişliğinde tabirci caizse devasa bir iskele yapıyoruz. İnşallah 1-2 ay içerisinde tamamlanacak. Gümrükle ilgili işlemlerin yapılma imkanına sahip olacak. Bölgenin özellikle Anamur, Bozyazı ve Aydıncık ilçelerinin dışarıya açılması sağlanacak. Ticari açısından da önemi artacak. Önümüzdeki günlerde bu ilçelerimizde çok iyi gelişmeler olacağını düşünüyorum. Anamur iskelesinin yapımıyla yavru vatan KKTC ile ticari ilişkilerimizi daha da güçlendirecek bir altyapıya böylece kavuşmuş oluyoruz. Önemli bir yatırımımız" dedi.

Hastane inşaatında incelemelerde bulundu

Buradaki incelemelerinin ardından yine yapımı devam eden yeni Anamur Devlet Hastanesinde incelemelerde bulunan Elvan, hizmete açılan kısımlarda yatan hastaları ziyaret ederek, sıkıntılarını dinledi. İnşaat çalışmaları hakkında yetkililerden bilgiler alan Elvan, hastanede son derece ileri teknolojinin kullanıldığını ifade etti.

Hastane inşaatın yüzde 86'sının tamamlandığını bilgisini veren Elvan, birkaç ay içerisinde açılışının gerçekleştirileceğini söyledi. Türkiye'deki hastanelerin birçok gelişmiş ülkelerin hastanelerinin standardının çok üstünde olduğunu vurgulayan Elvan, "Anamur ilçesindeki bir hastanenin standardı belki Avrupa'nın birçok kentinde, ilinde yoktur diye düşünüyorum. Gurur verici bir hadise. Önümüzdeki günlerde açılışını gerçekleştireceğiz. 200 yatağa yakın bir kapasitesi var. 17 yoğun bakım ünitesi ile 5 ayrı ameliyathanesi var. Bu tesisleri gezdiğimiz zaman gururumuz, öz güvenimiz daha da artıyor" diye konuştu.