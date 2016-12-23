Mersin’in Erdemli ilçesinde yaşayan ev hanımı, katıldığı EMF Antalya Açık 2016 Muay Thai Kupası’nda Avrupa üçüncüsü oldu.

2 çocuk annesi Melek Özlem Şen, elde ettiği başarının ardından Erdemli Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Adem Kılıç’ı ziyaret etti.

Kupada artı 75 kiloda üçüncü olan Şen, oğlu Asilkan Abdullah ve minik kızı Meral Ebrar ile birlikte Türk bayrağı açarak, madalyasını şehitlere adadı.

12 yıl aradan sonra yeniden spora başladığını anlatan Şen, bu yıl Türkiye Muay Thai Şampiyonası’nda artı 75 kiloda ikinci olduğunu, son olarak elde ettiği Avrupa 3.’lüğü ile de büyük sevinç yaşadığını belirtti. Şen, "Bu başarımı ve madalyamı şehitlerimize adıyorum. Bana destek olan herkese teşekkür ediyorum. Hedefim Avrupa şampiyonu olmak. Çalışmalarımı bu yönde sürdüreceğim" dedi.

Erdemli Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Adem Kılıç ise, "2 çocuk annesi ev hanımı Melek Özlem Şen’i tebrik ediyorum. Bu azmiyle diğer sporcularımıza da örnek oluyor. Kendisini gönülden destekliyoruz. Daha güzel başarılara imza atacağından hiç şüphemiz yok. Kendisini birkez daha kutluyorum" diye konuştu.