Mahmut Karak: "Hedefimiz şampiyonluk"

Bu yıl öncelikli hedefimiz şampiyon olmak. Tabi bizim için asıl hedef yeniden takımımızı Süper Lig’e çıkarmaktır" dedi.

Geçen yıl Göztepe mağlubiyeti sonrasında küme düşen Mersin İdman Yurdu zor günler yaşıyor. 1925 yılında kurulan ve Türkiye’nin en köklü kulüplerinden olan Mersin, 3 yıldır açılamayan transfer tahtası, uzun süredir devam eden maddi sıkıntılar nedeniyle çıkmaza girdi. 2 yıl önce Süper Lig’de oynayan takım, önümüzdeki sezon 2. Lig’de mücadele edecek. Geçtiğimiz yıl TFF 1. Lig’de mücadele eden ve ligin bitimine 2 hafta kala 2. Lig’e düşmesi kesinleşen kırmızı-lacivertliler, yeniden eski günlerine dönmek istiyor. Bu sezon elindeki mevcut futbolcular ve altyapıdan gelecek genç oyuncularla mücadele edecek olan Güney ekibi, yeniden TFF 1. Lig’e çıkmanın hesaplarını yapıyor.

Başkan Karak: "Hedefimiz şampiyonluk"

Takımın son durumuyla ilgili İHA’ya açıklamalarda bulunan Mersin İdman Yurdu Kulüp Başkanı Mahmut Karak, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi. Bu yıl 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele edeceklerini söyleyen Karak, "Sert ama iyi bir gruba düştük. Burada hedefimiz Mersin İdman Yurdu’nu yeniden alttan yukarı çıkarmaktır. İnşallah kendi filizlerimizden yeniden yetişeceğiz. İlk hedefimiz tabii ki de burada şampiyon olup önce TFF 1. Lig’e yeniden yükselmek. Ancak bizim asıl hedefimiz takımımızı yeniden Süper Lig’e çıkarmaktır. Bu yönde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah Mersin İdman Yurdu’nu hak ettiği yere çıkaracağız" diye konuştu.

"Mersin İdman Yurdu bütün şehrin takımıdır"

Transfer tahtasının açılma süreciyle ilgilide konuşan Karak, "Tabi bu konuyla ilgili uzun süredir çalışmalarımız sürüyor ancak şimdiye kadar bir netice almış durumda değiliz. Çünkü ortada 74 milyon gibi çok büyük bir borç var. Şu anda kesin sonuç alabileceğimiz bir durumda değiliz. Biz her zaman bu takıma herkes sahip çıkmalı dediğimizde kendimiz için bir şey istemiyoruz. Bu takım 2 milyona yakın nüfusu bulanan Mersin’in takımıdır. Bu takım Mersin’in markasıdır. Eğer bu takıma bütün şehir sahip çıkarsa, bütün şehir destek verirse o zaman biz hep istediğimiz yerde oluruz" şeklinde konuştu.

Altyapıya bu yıl çok önem verdiklerini kaydeden Karak, "Altyapı bizim için çok önemli. Bu yıl altyapıyla A takımı birlikte antrenman yaptırmak istiyoruz. Çünkü biz eğer elimizde olan gençlerimizi iyi kullanırsak, güzel bir takım oluşturursak hem borçlarımızı ödeyebiliriz hemde altyapımızdaki gençlerin önü açılmış olur. Levent Eriş hocamızla da görüştük. İnşallah bugün, yarın onunla da sözleşme imzalayacağız. Ayın 15’inde takımımız toplanacak. Öncelikle 10 gün Mersin’de bir kamp yapacaklar. Burada hocamız takımızda bu yıl yer alacak 25 kişiyi belirleyecek. Ardından o 25 kişi kampa gidecek. Hocamızın söylediği doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah bu yıl iyi bir sezan geçirip, ligi güzel bir şekilde bitiririz. Biz çocuklarımıza inanıyoruz. Allah’ın izni ile takımımızı hak ettiği yerlere getireceğiz" ifadelerini kullandı.