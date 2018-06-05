Makine sanayicileri güçlü sinerji oluşturma hedefinde

MTSO 27 No’lu Makine Sanayi Meslek Komitesi Başkanı Akar Tülücü, tamamlanan MTSO seçimleri ardından, yapmayı planladıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Önceliklerinin yarım kalan çalışmalarını bitirmek olduğunu söyleyen Tülücü, önceki dönemde sanayicilerin sorunlarını belirlediklerini, ilk olarak sektörel sorunların çözümünü kolaylaştırmak adına branşlaşmaya ağırlık vereceklerini kaydetti.

Makine Meslek Komitesi içerisinde asansörcüden pompacıya toplam 16 farklı iş kolu bulunduğunu aktaran Tülücü, her bir iş kolunun ayrı bir uzmanlık alanı olduğunu ve sorunlarının da farklılaştığını, bu nedenle spesifik sorunlara odaklanabilmek adına yeni dönemde hedeflerinin iş kollarında gruplaşmaya gitmek olacağını vurguladı.

"Firmalar birbirini tanımıyor"

Sektörde faaliyet gösteren firmaların birbirini yeterince tanımamasından şikayetçi olduklarını ifade eden Tülücü, "Maalesef bizim ülkemizde tüm sektör temsilcileri birbirini rakibi olarak görüyor. Oysa güçlerimizi birleştirirsek rakip olmak yerine sinerji yaratıp ortak bir güç olabiliriz. Firmalarımızın çok ciddi potansiyeli var ama bu potansiyeli verimli kullanamıyoruz. En basiti yatırımlarımızı örnek gösterebilirim. Eğer birliktelik sağlarsak daha rasyonel yatırımlar yapmamız mümkün olur. Birimizin yaptığı bir makine yatırımını bir diğerimiz yapmaz. Alacağımız işler için gerekli başka bir makine yatırımını da diğer arkadaşımız gerçekleştirir ve yeri gelince güçlerimizi birleştirebiliriz. Ortak alımlarımızı birlikte gerçekleştirebiliriz. Böylece hepimiz kazanırız ve hem sektör gelişir hem de firmalarımız" dedi.

"Sadece Türkiye değil dünya zor süreçten geçiyor"

Ekonomik açıdan yalnızca Türkiye değil, dünyanın zor bir süreçten geçtiğini vurgulayan Tülücü, israf edilecek bir kuruşun bulunmadığını, ortak hareket etme kültürünün mutlaka yayılması gerektiğini söyledi. Bunun da güven ortamında gerçekleşebileceğini vurgulayan Tülücü, bu güvenin de kişilerin birbirini daha yakından tanımasıyla oluşabileceğini, bu nedenle yeni dönemde çalışmalarını üyelerin birbirini daha yakından tanıması üzerinde yoğunlaştıracaklarını söyledi.

"Çalışanlar sanayiyi tercih etmiyor"

Yalnızca maddi imkanlar anlamında değil, personel noktasında da ciddi sorunlar yaşandığına değinen Tülücü, sanayinin artık çalışanlar tarafından tercih edilmediğini, yeni neslin ağırlıklı olarak masa başı işleri tercih ettiğini, sanayide çalışacak personel bulabilmek adına ekstra ödemeler yapılması gerektiğini belirtti.

Tüm dünyanın hızla Endüstri 4.0’a hazırlandığına da dikkat çeken Tülücü, Türkiye’nin de bu yönde çeşitli adımlar atmasına rağmen henüz istenilen noktaya gelinmediğini söyleyerek, "Biz makine sanayicilerinin ülkenin avantajlı ve dezavantajlı olduğu yönleri iyi tespit edip doğru hareket etmesi gerektiğine inanıyorum. Bana kalırsa önceliğimiz ülkemizde güçlü olduğumuz sektörleri belirlemek olmalı. Örneğin tarım ve hayvancılığı modernize edecek makineler ya da ülkemizde bol ve temiz bulunan güneş ya da rüzgar enerji sistemleri üzerine çalışmalıyız" ifadelerini kullandı.