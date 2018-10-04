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Malezya'dan Çukurova Mobilya Fuarına ziyaret

Kuala Lumpur Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği girişimi ve AKİB’in desteğiyle, gerçekleştirilen 11.

Kuala Lumpur Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği girişimi ve AKİB'in desteğiyle, gerçekleştirilen 11. Çukurova Mobilya Fuarı'nı Malezyalı mobilya firması yetkilileri ziyaret etti.


Fuar ve firma ziyaretlerinde bulunan Malezyalı firma yetkilisi Suzool Fadli Bin Suradi, Türkiye'nin Malezya için keşfedilmemiş ticari potansiyeli olduğunu belirterek, Çin'in bölgedeki ticari hakimiyetinin azalmaya başladığının, daha çok model ve daha kaliteli hammadde ve ürün arayışında olduklarının ve Türkiye'nin de kendileri için büyük potansiyeli olduğunu belirtti.


Fuardan çok memnun kaldıklarını ve Türkiye'deki mobilya üretim tekniklerinden ve yenilikçi modellerden etkilendiklerini belirten Suradi, önümüzdeki aylarda tekrar Türkiye'ye gelip ticari ilişkilerini geliştireceğini dile getirerek, Malezya'nın da Türkiye için uygun bir pazar olduğunu ve aynı şekilde Türk iş adamlarının da Malezya'yı ziyaret edebileceklerini söyledi.

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